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Запах жареного после готовки вмиг улетучится: оставьте на столе стакан с этим раствором

Запах жареного после готовки вмиг улетучится: оставьте на столе стакан с этим раствором
Как избавиться от запаха на кухне после готовки

Все едкие ароматы впитает натуральный освежитель.

После жарки котлет или рыбы запах разносится по всей квартире. И чтобы его выветрить, порой нужно держать все окна открытыми чуть ли не сутки.

Однако избавиться от амбре можно всего за пару часов и без сквозняков. Достаточно поставить на стол на кухне стакан с особой смесью, которая впитает все неприятные ароматы.

Для приготовления натурального освежителя воздуха в воде нужно размешать одну столовую ложку уксуса и две столовые ложки соли. Спустя время запах испарится, а в квартире вновь будет пахнуть свежестью, пишет портал «Белновости».

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Общество Дом Лайфхак
9 ноября 2023 13:30
Мария Саблина
Мария Саблина
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