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Машинисты метро — мужская профессия: миф, который сложился из-за запрета

20 мая 2025 14:33
Машинист, метро
Машинисты метро — мужская профессия: миф, который сложился из-за запрета
Globallookpress / Bulkin Sergey / news.ru

Долгое время считалось, что для женщины такой труд опасен.

Если задаться вопросом, почему в метро почти не встретишь женщин за пультом управления поездом, ответ на самом деле уходит далеко в историю и связан со многими причинами. Однако так было не всегда.

История женщин-машинистов в советском метро

Еще в 1930–40-х годах женщины активно работали машинистами метро. Одной из первых стала Оксана Пинчук, которая сдала экзамены на право управления поездом в 1936 году и доказала, что женщины способны справляться с этой сложной работой. А в годы Великой Отечественной войны, когда мужчины ушли на фронт, женщин-машинистов стало еще больше, сообщает Мосметро.

Зинаида Троицкая — еще одна легендарная фигура: первая в СССР женщина-машинист паровоза, которая с 1935 года успешно управляла локомотивами, сдавала экзамены и боролась за право работать в «мужской» профессии.

Почему женщин перестали брать машинистами?

Несмотря на успешный опыт, с 1980-х годов ситуация изменилась. В СССР и позднее в России профессия машиниста метро была включена в список «тяжелых и вредных» для женщин. Это означало официальный запрет на прием женщин на эту работу.

Считалось, что женщины не должны работать в условиях подземелья, а также отмечалось, что нагрузки, где нужна высокая стрессоустойчивость, негативно влияют на здоровье женщин, особенно на репродуктивную функцию. Машинисты регулярно сталкиваются с трагедиями — наездами на людей, что требует психологической устойчивости и умения справляться с тяжелыми эмоциями.

В результате, несмотря на то, что женщины-машинисты в метро работали еще в 1950–70-х годах, к началу 1980-х их практически перестали принимать, а существующие сотрудницы постепенно вышли на пенсию.

Возвращение женщин в профессию в XXI веке

В последние годы ситуация начала меняться. С 2021 года в России отменили запрет на женщин-машинистов метро. В Москве открылись специальные курсы подготовки, и первые представительницы прекрасного пола, после долгого перерыва вновь вышли на работу. Обучение заняло почти год, и теперь женщины работают на современных поездах.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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