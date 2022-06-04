Елена Царева
Невролог-сомнолог. Руководитель секции "Стресс и сон" Международного общества по стрессу "Стресс под контролем". Занимается диагностикой и лечением нарушений сна (храп, апноэ, бессонница, синдром беспокойных ног, бруксизм; ксенонотерапия, ПАП-терапия, капы от храпа и апноэ, бруксизма). Автор 9 научных публикаций по нарушениям сна.
Сайт: https://www.vsevrachizdes.ru/doctors/doctor/tsareva_elena
Сайт: https://seline.ru/specialists/tsareva-elena-vyacheslavovna/
Был на сайте: 08 августа 2025 в 04:50
Количество публикаций: