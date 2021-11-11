«14 часов держали на допросе»: Шаляпин собрался отомстить обидчикам матери

Елена Колесникова, мать Федора Шаляпина, попала в крайне неприятную ситуацию. Женщина, работавшая в волгоградской больнице сестрой-хозяйкой, обвиняется в том, что брала у зэков местной колонии деньги в обмен на освобождение от работы. Если суд признает мать певца виновной, ей грозит тюремный срок.

Федор не собирается сидеть сложа руки, пока его мама находится под следствием. В беседе с корреспондентами BLITZ+ Шаляпин сказал, что собирается заявить о грубейших нарушениях в следственных процессах и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Федор утверждает, что с Еленой поступали очень жестоко. «Мою мать с сахарным диабетом 14 часов держали на допросе», — возмущается певец. По его словам, полицейские выкручивали женщине руки и вели себя как бандиты.