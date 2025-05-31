Город под городом: как шведский Ниен стал основой для Петербурга

Земли, на которых стоит Петерубург, раньше принадлежали Швеции, пока Петр Великий не завоевал их.

На месте современного Санкт-Петербурга, прежде чем Петр I заложил знаменитую Северную столицу, уже существовал довольно крупный город — шведский Ниенштадт с крепостью. Эта история мало известна и получается, что Петербург хранит тайны этого города.

Шведский город

В начале XVII века, после долгих войн между Россией и Швецией, шведы захватили земли в устье Невы. В 1611 году они построили здесь крепость Ниеншанц на левом берегу реки Охты — притока Невы.

Это была крепость по всем правилам того времени: каменная, с бастионами и мощными стенами, предназначенная для контроля над важным стратегическим местом и защиты шведских владений.

Примерно в 1632 году на правом берегу Охты, напротив крепости, шведы основали город Ниен — торговый и административный центр. Он быстро рос и развивался, став одним из крупнейших городов в регионе.

В середине XVII века в Ниене жило около 2–2,5 тысяч человек — шведы, русские, финны, немцы и другие народы, сообщает сайт Невский проспект.

Чем жил город?

Ниен был важным портом и торговым центром. Его гавань принимала десятки судов из разных стран, сюда ввозили соль, вино, специи, а вывозили меха, лен, смолу и другие товары. Порт был свободной зоной, где торговцы освобождались от налогов, что делало город привлекательным для ремесленников и купцов.

В городе было около 400 податных дворов — это значит, что домов и построек было ещё больше. Помимо жилых зданий, там были госпиталь, кирпичный завод, мастерские и склады. Городская жизнь кипела, и Ниен считался третьим по величине в этих краях после Ревеля и Нотеборга.

Войны и судьба Ниена

Несмотря на развитие, Ниен постоянно находился в зоне военных конфликтов между Россией и Швецией. В 1656 году русские войска ненадолго захватили крепость и город, но шведы быстро вернули контроль.

В 1703 году, во время Северной войны, русская армия под командованием графа Шереметьева взяла крепость Ниеншанц и город. После этого шведские укрепления разрушили, а жителей переселили или выслали.

Многие здания разобрали, но часть кирпичного завода и некоторых построек использовали позже при строительстве Петербурга.

Появление Санкт-Петербурга

Петербург вырос на месте этого города, многие районы современной северной столицы расположены именно там, где стоял Ниен и его крепость — это район Красногвардейской площади и Охтинский мыс.

Сегодня о шведском городе напоминают археологические находки и памятные знаки, например, гранитный мемориал на месте одного из бастионов крепости.