Реальность или миф: можно ли пить воду во время еды

Часто мы слышим утверждение о том, что пить воду во время еды вредно, особенно холодную. Но так ли это на самом деле?

Когда речь заходит о том, можно ли пить воду во время еды, часто слышишь: «Запивать нельзя, пищеварение нарушится». Но так ли это на самом деле? Разбираемся, влияет ли вода на процесс переваривания пищи.

Как желудочный сок помогает переваривать пищу?

Интересно, что желудочный сок почти полностью состоит из воды — около 995 мл на литр сока. Когда еда попадает в желудок, его мышцы перемешивают ее с желудочным соком, превращая пищу в кашицу. И начинается работа соляной кислоты, пепсина, которые расщепляют еду, убивают микробов, в общем, делают свое дело.

А что насчет воды во время еды?

Миф о том, что вода разбавляет желудочный сок и мешает пищеварению — это не совсем правда. Да, вода снижает кислотность желудочного сока, но только временно. Железистые клетки желудка тут же реагируют и начинают вырабатывать больше соляной кислоты, чтобы вернуть уровень pH к нужному значению. Таким образом, пищеварение не нарушается, сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, вода в желудке задерживается очень недолго — она быстро проходит дальше в кишечник, не мешая перевариванию пищи. Если же запивать еду газировкой или сладкими напитками, это может вызвать изжогу или вздутие, потому что сахар и углекислый газ раздражают желудок.

Влияет ли температура воды на пищеварение?

Еще один популярный миф, что холодная вода якобы замедляет пищеварение и вызывает чувство голода. На самом деле это не так. Исследования показали, что после приема холодной воды желудок быстро восстанавливает свою температуру, и процесс переваривания идет как обычно.

Как правильно пить воду во время еды?

Пить во время еды можно, и это не навредит пищеварению. Однако лучше не пить воду во время активного пережевывания пищи, чтобы еда успела хорошо пропитаться слюной и ферментами, которые начинают расщеплять ее еще во рту. Оптимально пить воду небольшими глотками после того, как вы проглотили пищу.

Так что не бойтесь пить воду за столом — она не помешает вашему желудку делать свою работу.