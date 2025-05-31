На Кижах не только храм: что ещё стоит увидеть на самом красивом острове Карелии

Когда туристы приезжают на Кижи, почти все первым делом бегут к знаменитой Преображенской церкви. Её 22 главы давно стали символом не только острова, но и всей русской деревянной архитектуры.

Но если свернуть с «открыточного» маршрута, Кижи откроются с другой стороны — как живой музей деревенской жизни с десятками уникальных построек, где в каждой стене чувствуется вековая история.

Избы, в которых можно запутаться

На остров перевезли десятки подлинных северных домов — не новодел, а настоящие бревенчатые постройки XVIII–XIX веков. Самое интересное — планировка: под одной крышей здесь часто уживались и жильё, и амбар, и даже скотный двор. Снаружи — будто обычный дом, а внутри — целая мини-деревня.

Мельницы и кузницы, которые ещё работают

На Кижах стоят ветряные мельницы, построенные без единого гвоздя. Некоторые — рабочие: в хорошую погоду их даже запускают. А рядом — крестьянская кузница, амбар, баня, колодцы и заборы — всё привезено из карельских сёл и восстановлено вручную, по старинным технологиям.

Часовни с характером

Церковь Преображения — не единственная святыня. По острову разбросаны старинные часовни, каждая со своей судьбой. Например, часовня Архангела Михаила — построена в начале XVIII века в селе Леликово, а сегодня стоит на Кижах как свидетель крестьянской веры и плотницкого таланта.

Живой памятник прошлого

Все дома, мельницы и храмы собирали как конструктор — по брёвнышку, с учётом каждого замка. Их спасли от разрушения и дали вторую жизнь, чтобы напомнить: русская деревня — это не декорации, а история, вырезанная топором. На Кижах она не просто показана — она сохранена.