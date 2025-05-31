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Посещать храмы в шортах, гулять навеселе? Развенчиваем мифы о туристических запретах Вьетнама

Обновлено: 29 мая 2025 12:06 | Опубликовано: 31 мая 2025 15:01
Турист во Вьетнаме
Посещать храмы в шортах, гулять навеселе? Развенчиваем мифы о туристических запретах Вьетнама
Фото: Городовой.ру

В Сети слишком много противоречивой информации.

Если верить тревожным статьям в интернете, то во Вьетнаме нельзя почти ничего: курить, ходить в мини-юбке, приглашать друзей в отель. Однако всё не так строго — и это не домыслы, а наблюдения тех, кто живёт в стране годами.

Например, блогер Марат, обосновавшийся в Дананге, разобрался, какие запреты настоящие, а какие — мифы.

Нельзя гулять пьяным ночью? Можно!

Да, ходить пьяным по улицам — не лучший план в любой стране. Но во Вьетнаме полно районов, где жизнь бурлит до утра: бары, набережные, туристические кварталы. Главное — не буянить.

Нельзя трогать за голову и плечи? Смотря кого

К чужим — действительно лучше не лезть. Но если это друзья или девушка — обнимайтесь на здоровье, никто косо не посмотрит. Это не Япония.

Фотографировать вокзалы, храмы, людей? Конечно, можно

Военные объекты — да, под запретом. Но железнодорожные станции или храмы — хоть с дрона снимай. Местные сами любят фотографироваться, особенно с туристами.

В храмы в шортах? Да пожалуйста

Большинство буддийских храмов — открытые и дружелюбные. Никто не прогонит. Если правила есть, их обозначат у входа.

Вода из-под крана

А вот тут говорят правду. Не пейте. Даже не думайте. Все покупают бутилированную.

Курение запрещено? Формально — да.

Вьетнамцы курят повсеместно, особенно мужчины: в кафе, на байке, иногда даже в помещении. Так что готовьтесь.

Нельзя звать гостей в отель? Иногда да

Некоторые отели могут потребовать документы у ваших гостей или подруг. Это связано с местными законами и «моралью». Но есть и гостиницы, где никто не спросит. Проверяйте заранее.

Нельзя вывозить фрукты с запахом

Дуриан и джекфрут — табу. А ещё нельзя вывозить кораллы, черепашьи панцири и антиквариат. Да и арбузы в багаж не кладите — могут лопнуть на высоте. А вот другие фрукты сколько душе угодно. Но стоит ли забивать ими багаж?

А лекарства?

Свою аптечку можно привезти. Антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие — всё это тут и продаётся. Даже без рецепта. А если нужно что-то посерьёзнее — врач выпишет рецепт.

Во Вьетнаме многое «запрещено» только на бумаге. Законы здесь часто носят рекомендательный характер, а туристов, как правило, не трогают, отмечает блогер. Главное — быть вежливым, уважать местные обычаи и не устраивать шоу. Тогда можно и байк арендовать, и в храм зайти, и спокойно гулять по ночам — хоть в мини-юбке, хоть с фотоаппаратом.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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