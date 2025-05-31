«Туалетов не нашли»: на что жалуются туристы после отдыха на Ладожском озере

В летние дни лучше всего отправиться на природу и насладиться теплыми днями в красивом месте.

На пороге лето и теплые дни, а это значит, что не стоит сидеть дома и теплые выходные лучше проводить на свежем воздухе возле воды.

На берегу Ладожского озера во Всеволожском районе есть уютное место для отдыха, которое открылось недавно, но уже стало притягательным уголком для местных жителей и гостей. Здесь можно расслабиться у воды, а также провести время с комфортом и пользой для всей семьи.

Где расположена зона отдыха и что там есть

В деревне Кошкино, на территории возле озера, оборудован настоящий пляж с удобными лавочками и шезлонгами, поэтому это идеальное место, чтобы позагорать и насладиться свежим воздухом.

Для любителей фотографий сделаны яркие фотозоны, а для детей — качели и развивающие игры, включая сенсорную дорожку, которая помогает малышам развивать тактильные ощущения и внимание.

Особенной изюминкой стали оригинальные пюпитры — информационные стенды, на которых можно почитать интересные факты о грибах, которые растут в округе, и о местном ручейнике — насекомом, обитающем в Ладожском районе.

Эти стенды сделаны из специального материала, который не боится дождя и снега, поэтому информация всегда доступна и сохранна.

Для тех, кто любит активный отдых, на территории есть несколько волейбольных площадок и беседки со столами — можно устроить пикник или спортивный матч с друзьями.

Что стоит учесть?

Несмотря на все плюсы, у нового места есть и свои минусы. Люди пишут в отзывах, про отсутствие туалетов, что точно может доставить неудобства, особенно семьям с детьми.

«Прикольное местечко, читала о новой зоне отдыха, хотелось посмотреть. Думаю, в сезон купания будет толпа. Раздевалки видела, туалетов не нашли. Качельки. Всякие лежанки. Дорожки. Заход в воду так себе», — пишут гости пляжа.

Где находится?

Зона отдыха расположена. Это место уже известно своими базами отдыха и яхт-клубами, например, рядом находится загородный клуб «Кошкинский фарватер».

Отдых у Ладоги — это отличный выбор для отдыха в Ленинградской области: здесь найдут чем заняться все члены семьи. Главное учесть минусы, чтобы отдых не стал проблемой.