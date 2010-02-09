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Выставка "Моя политра"

Выставка "Моя политра"

Выставка «МОЯ ПАЛИТРА» известного петербургского живописца Ашота Хачатряна открывается в Большом зале Выставочного центра Санкт-Петербургского Союза художников 2 марта 2010 года. На ней

Выставка «МОЯ ПАЛИТРА» известного петербургского живописца Ашота Хачатряна открывается в Большом зале Выставочного центра Санкт-Петербургского Союза художников 2 марта 2010 года.

На ней экспонируется около 100 картин, написанных в разные годы. Автопортреты и портреты, натюрморты; картины, исполненные глубокого философского смысла («Композиция с колесом», «Из глубины веков» 1994 г.) дают представление об удивительно мощном колористическом даровании художника. Пейзажные панно («Зима», «Весна», «Осень») показывают природу в различных состояниях – величественные деревья-символы олицетворяют весеннее пробуждение, зимний покой, буйство цветения и насыщенные тона щедрой осени. Ашот Хачатрян прекрасный портретист. В этом можно убедиться на примере изображений его друзей и знакомых, в том числе и художников («Мир художника Л. Лазарева» 1993 г. и «Портрет скульптора Левона Лазарева» 1995 г. развивают жанр портрета-картины).

6 и 13 марта в 16.00 в Большом зале состоятся встречи с художником.

6 марта автор поздравит петербурженок – будут разыграны призы, одним из которых станет картина Ашота Хачатряна.

Выставка работает 2 недели.
Открытие 2 марта в 17.00 час в Большом зале СПБ СХ по адресу Б. Морская, 38.

Шоу-бизнес
9 февраля 2010 12:34
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