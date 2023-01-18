Принцу Гарри такой поворот и не снился.
Откровения стали достоянием всего мира.
Актриса понятия не имела, на что идет.
Мальчик сам заказал презент у бабушки.
Даже не родная сестра и тем более не Меган Маркл.
Это может подорвать репутацию королевской семьи.
Артистка была очень востребована в российском шоу-бизнесе.
Она — последняя надежда королевской семьи.
За скандальные откровения заплатили немало.
Супруга принца совсем не подбирает слов.
Семья монархов явно была не рада выбору принца.
Вам вряд ли понравилось бы.
Об этом стало известно лишь недавно.
Оскандалилась не на шутку.
В этом ребенке сложно узнать будущую герцогиню.
В звездной семье наметился разлад.
Герцогиня копировала известную бунтарку.
Герцогиня внезапно разоткровенничалась о личном.
После смерти королевы отношения в семье изменились.
Меган Маркл была не единственной.