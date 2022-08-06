Принцесса Шарлен

У окошка с платочком своих принцев девушки не ждали.
Черты лица княгини Шарлен выдали происходящее в ее личной жизни.
С женой правителя Монако в последнее время творится неладное.
Монакский народ живет в ожидании королевского развода со дня скандальной свадьбы.
Исполнение королевских обязанностей превратились для Шарлен в настоящее испытание.
Первая леди страны пытается защитить свою семью от злобных нападок журналистов.
В прессу попала конфиденциальная информация о секретном договоре правящей четы.
В дни весенних каникул с 24 по 30 марта приглашаем юных гостей и их родителей окунуться в мир приключений и волшебства вместе с героями любимых сказок, а также вместе с ВИА «Теремок»
Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» Белый зал 7 декабря (суббота) 2013 г., 15.00 8 декабря (воскресенье) 2013 г., 12.00 21 декабря (суббота) 2013 г.,
1 и 2 октября в Театре на Васильевском Музыкальная сказка по мотивам Шарля Перро Автор инсценировки и режиссер – Алексей Утеганов Художник-постановщик – Алексей
5 февраля в ДК Выборгский пройдёт спектакль для детей от 3 лет «Кот в сапогах». В спектакле "Кот в сапогах", по мотивам одноименной сказки Шарля Перро, маленькие зрители
Музей-театр «Сказкин дом» готовится отметить свой первый день рождения и открывает новую интерактивную экспозицию – «Сказочный город». По соседству со «Сказочной поляной» (где проходят программы,
31 октября, суббота Волшебный HALLOWEEN в Джельсомино café . В эту самую загадочную ночь года HALLOWEEN, Джельсомино café, по мотивам известной и всеми любимой сказки Шарля Перро
«НОЯБРЬ – ДЕТЯМ» Дворцы, сказки, приключения… Все это в ноябре станет реальным. Завершается год семьи, и театр «Комедианты» стремится подарить детям
Кот в сапогах 05.01.2008 ДК им.Ленсовета Михаил Кузмин Сказка в стиле рэп Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936) – одна из знаковых фигур русского Серебряного века. Ему принадлежат книги