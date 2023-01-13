Принцесса Диана

Откровения стали достоянием всего мира.
Вы всегда будете выглядеть стильно.
Леди Ди тяжело переживала развод.
Надела не по тому случаю.
Даже не родная сестра и тем более не Меган Маркл.
Этот рецепт вы точно не знали.
Леди Ди выделяла одного из своих сыновей.
Одно средство нельзя было использовать никому в королевской семье.
Привычки леди Ди удивляют до сих пор.
Герцогиня копировала известную бунтарку.
Дамы королевского двора не могут позволить себе лишнего.
Его Величество сложно узнать с прической.
В молодости он перебирал девушек как перчатки.
Эту артистку знает весь мир.
Принцессе приходилось несладко.
Ситуация тогда вышла из-под контроля.
Особа знала толк в еде.
Одна фраза кардинально изменила ее судьбу.
Британская семья тут не при чем.
Она знала, что однажды это произойдет.