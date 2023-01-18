Принц Чарльз

Принцу Гарри такой поворот и не снился.
Леди Ди тяжело переживала развод.
Надела не по тому случаю.
Об этом стало известно лишь недавно.
Камилла, видимо, так и не завоюет любовь публики.
Одно средство нельзя было использовать никому в королевской семье.
Он не скупился на подарки.
Привычки леди Ди удивляют до сих пор.
После смерти королевы отношения в семье изменились.
В молодости он перебирал девушек как перчатки.
Король все объяснил.
Эту артистку знает весь мир.
Принцессе приходилось несладко.
Наследники родились не в больнице.
Ситуация тогда вышла из-под контроля.
Монарх пропускает обеды.
Одна фраза кардинально изменила ее судьбу.
Мужчину волновало только одно.
Королеву-консорта поставили на место.
Многие ошибочно думают, что это принцесса.