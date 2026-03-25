Чем знаменита гостиница «Астория» в Санкт-Петербурге?

Гостиница «Астория» в Санкт-Петербурге — это не просто пятизвёздочный отель, а настоящий исторический памятник, вписанный в ткань городской жизни. Расположенная на Исаакиевской площади по адресу Большая Морская улица, 39, она стала свидетелем ключевых событий XX века и сохранила атмосферу эпохи.

Архитектура и история

Здание было построено в 1911–1912 годах по проекту архитектора Фёдора Лидваля, мастера северного модерна. Фасады выполнены в стиле неоклассицизма с элементами модерна: три яруса — два нижних облицованы гранитом, средние этажи оштукатурены под камень и объединены каннелированными пилястрами. Срезанный угол гостиницы гармонично вписался в архитектурный ландшафт Исаакиевской площади.

Название отсылает к нью-йоркским отелям братьев Асторов, один из которых погиб на «Титанике». Открытие состоялось 23 декабря 1912 года, совпав с 300-летием дома Романовых. Первым директором стал француз Луи Терье.

В 1917 году «Астория» оказалась в центре революционных событий: здесь размещался штаб генерала Корнилова, а позже здание национализировали и переименовали в «1-й дом Петроградского совета». Во время Великой Отечественной войны в гостинице располагался госпиталь №108, где лечили в том числе представителей творческих профессий — писателей, художников, музыкантов. Существует легенда, что Адольф Гитлер планировал отпраздновать взятие Ленинграда банкетом в «Астории», поэтому здание не бомбили, но документального подтверждения этому нет.

В начале 1990-х годов гостиницу капитально реконструировали, восстановив исторические интерьеры по фотографиям Карла Буллы, сделанным в 1913 году. С 1997 года оператором стала компания Rocco Forte Hotels.

Интерьеры и атмосфера

Внутренние помещения изначально были выдержаны в стиле модерн с элементами классицизма: стены и полы выложены мрамором, колонны облицованы красным деревом, люстры привезены с саксонской фабрики Вурцен. В интерьерах президентских апартаментов представлены копии гравюр из Эрмитажа, а в номере 317 (полулюкс) оставила автограф балерина Диана Вишнёва.

После обновления в 2012 году, проведённой дизайнером Ольгой Полицци, номера приобрели дополнительный лоск, но сохранили аутентичность. Например, в Tsar suite элементы стиля ампир вписаны в скандинавский дизайн, а в Ambassador suite преобладает стиль 1960-х годов с яркими цветами и постерами к фильмам.

В отеле есть историческая чайная гостиная «Ротонда», обновлённая в 2015 году, и ресторан Astoria Cafe, кухней которого с 2014 года управляет шеф-повар Серж Фери.

Знаменитые постояльцы

«Астория» привлекала многих известных личностей. Здесь останавливались Григорий Распутин, Айседора Дункан, Герберт Уэллс, Владимир Ленин, участники конгресса Коммунистического интернационала. В 1932 году Михаил Булгаков провёл здесь медовый месяц, и существует версия, что в номере 412 была написана первая часть «Мастера и Маргариты».

Среди более поздних гостей — Маргарет Тэтчер, Джордж Буш-старший, Майя Плисецкая, Ален Делон, Принц Чарльз, Элтон Джон, группы Depeche Mode, Linkin Park и 30 Seconds to Mars. Мадонна во время тура Sticky and Sweet Tour включила проживание в «Астории» в свой райдер.

21 мая 1957 года в гостинице скончался от острой сердечной недостаточности Александр Вертинский.

Современность

Сегодня в «Астории» 169 номеров, 86 из которых — класса «люкс», включая президентские апартаменты, королевский люкс с террасой и Царский люкс. В отеле есть библиотека, зимний сад, бизнес-центр, икорный бар, тренажёрный зал.

