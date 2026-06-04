Где производят самый вкусный сыр в России - пять локаций: здесь точно не останетесь голодными

Не все туристы путешествуют ради посещения достопримечательностей, ведь находятся и те, кто предпочитает гастротуризм. Есть города с вкусными конфетами, мороженым, пельменями и другими продуктами. Куда стоит поехать ради качественного сыра? Портал "ТревелЭксперт" назвал несколько подходящих вариантов.

Адыгейский сыр известен на весь мир, но самый вкусный продукт можно попробовать именно на территории республики. Сыр готовят из коровьего молока, которое было нагрето до 95 градусов, сыворотки и соли. Настоящий адыгейский сыр всегда складывают в плетеные ивовые корзины, из-за чего на нем появляется характерный узор.

На территории области есть как крупные заводы, так и частные сыроварни, где изготавливают качественную продукцию. Особой популярностью пользуется сыроварня в селе Подколодновка, а также Бобровский сыродельный завод. На местных фермах проводятся мастер-классы и экскурсии.

Сыр Костромы известен на всю Россию. Этот продукт начали изготавливать здесь еще во второй половине XIX века. Местный сыр чем-то напоминает гауду, но встречаются и другие виды. В городе расположен Музей сыра, в котором можно узнать всю историю этого продукта.

Местные фермеры смогли освоить французские и итальянские технологии производства, поэтому сыр очень похож на европейский. Тут разводят племенных альпийских коз, их молоко активно используется для приготовления различных видов продукта.

Алтай считается одним из лидеров по производству сыра. Впервые этот продукт начали изготавливать здесь еще в конце XIX века. Именно в Алтайском крае изобрели новый вида сыра - "Советский". Он был создан благодаря сыроделу Дмитрию Граникову.

"Я пробовала сыр на Алтае и в Костроме. Признаюсь честно, что прежде ничего подобного не ела. На полках в магазинах такого вкусного сыра точно не купить. Алтайский и Костромской сыр отличается невероятно насыщенным ароматом, вкусом. Уже хочется посетить эти направления снова", - рассказала Полина Аксенова.