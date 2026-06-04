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Где производят самый вкусный сыр в России - пять локаций: здесь точно не останетесь голодными

Опубликовано: 4 июня 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Где производят самый вкусный сыр в России - пять локаций: здесь точно не останетесь голодными
Где производят самый вкусный сыр в России - пять локаций: здесь точно не останетесь голодными
Legion-Media
Какие регионы России славятся вкусным сыром

Не все туристы путешествуют ради посещения достопримечательностей, ведь находятся и те, кто предпочитает гастротуризм. Есть города с вкусными конфетами, мороженым, пельменями и другими продуктами. Куда стоит поехать ради качественного сыра? Портал "ТревелЭксперт" назвал несколько подходящих вариантов.

Республика Адыгея

Адыгейский сыр известен на весь мир, но самый вкусный продукт можно попробовать именно на территории республики. Сыр готовят из коровьего молока, которое было нагрето до 95 градусов, сыворотки и соли. Настоящий адыгейский сыр всегда складывают в плетеные ивовые корзины, из-за чего на нем появляется характерный узор.

Воронежская область

На территории области есть как крупные заводы, так и частные сыроварни, где изготавливают качественную продукцию. Особой популярностью пользуется сыроварня в селе Подколодновка, а также Бобровский сыродельный завод. На местных фермах проводятся мастер-классы и экскурсии.

Костромская область

Сыр Костромы известен на всю Россию. Этот продукт начали изготавливать здесь еще во второй половине XIX века. Местный сыр чем-то напоминает гауду, но встречаются и другие виды. В городе расположен Музей сыра, в котором можно узнать всю историю этого продукта.

Республика Удмуртия

Местные фермеры смогли освоить французские и итальянские технологии производства, поэтому сыр очень похож на европейский. Тут разводят племенных альпийских коз, их молоко активно используется для приготовления различных видов продукта.

Алтайский край

Алтай считается одним из лидеров по производству сыра. Впервые этот продукт начали изготавливать здесь еще в конце XIX века. Именно в Алтайском крае изобрели новый вида сыра - "Советский". Он был создан благодаря сыроделу Дмитрию Граникову.

Опыт автора

"Я пробовала сыр на Алтае и в Костроме. Признаюсь честно, что прежде ничего подобного не ела. На полках в магазинах такого вкусного сыра точно не купить. Алтайский и Костромской сыр отличается невероятно насыщенным ароматом, вкусом. Уже хочется посетить эти направления снова", - рассказала Полина Аксенова.

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