Певец собирается развлекаться по-крупному.
Рэпер и заслуженный артист России записали ремейк хита «Третье сентября».
Эксперт высказался о раскритикованной фанатами песне.
Британский певец и композитор официально представит песню «Держи меня ближе» 26 августа.
Тиктокер считает, что может соперничать с самим Элтоном Джоном.
Молодой блогер еще не родился, когда «Ласковый май» уже отгремел на всю страну.
Легенду британской эстрады еще рано списывать со счетов.
Больной певец вынужден был отправиться в Лондон из-за королевы Елизаветы.
Герцог Эдинбургский никогда не стеснялся в выражениях.
Популярные музыкальные исполнители Эд Ширан и Элтон Джон записали совместную рождественскую песню и сняли на нее клип.
Британская поп-группа Duran Duran опубликовала на YouTube юбилейный клип на сингл Anniversary, где снялись двойники известных людей и звезд шоу-бизнеса.
Во вторник, 24 августа, не стало барабанщика британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Печальное известие официальный представитель музыканта сообщил в Twitter группы.
Премьера новой программы киноконцерта Disney «Волшебные мелодии» пройдёт в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 5 июня в 18:00 в Тинькофф Арена.
За время пандемии Шон стал более открытым и начал свободно говорить о своих чувствах.
Актриса Деборра-Ли Фернесс предположила, как можно обидеть Элтона Джона.
Легендарный футболист приоткроет двери в свою личную жизнь и расскажет о мечтах.
Герцоги Сассекские станут вишенкой на торте в списке приглашенных знаменитостей.
В суде вскоре должны выступить бывшие пассии актера.
Монета стала второй в серии «Легенды музыки».
Закрытие радиостанции связано с финансовыми трудностями.