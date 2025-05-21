Шахматная дуэль по переписке: чем запомнилось 21 мая в истории Петербурга

Петербург — город с богатой и многогранной историей. События, произошедшие в этот день в разные эпохи, сплетаются в удивительный узор, отражая дух города на Неве.

1731 год: Прощание с Императрицей

В 1731 году в еще недостроенном Петропавловском соборе состоялось погребение Екатерины I. Гроб с ее телом был доставлен в храм, где находился рядом с гробом Петра I до самого захоронения.

Императрица скончалась от абсцесса легкого, успев составить завещание. Согласно последней воле Екатерины I, престол передавался великому князю Петру Алексеевичу — сыну царевича Алексея Петровича. Императора с супругой хоронили в золотых коронах в закрытых гробах, а могилы закрыли мраморными плитами.

За день до этого на дне могилы были захоронены сердца и внутренности царей, как того требовал обряд, за которым следили члены «Печальной комиссии» и духовенство — мрачная церемония, полная таинственности.

1837 год: Шахматы по почте

В 1837 году в России состоялась первая шахматная партия по переписке. Сильнейшему шахматисту страны, теоретику, писателю, одному из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века — петербуржцу Александру Петрову — противостояли трое столичных любителей шахмат.

Партия длилась почти пять месяцев и закончилась победой Петрова. Натолкнула их на вызов книга «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оныя», кстати, известно, что ее читали Пушкин, Тургенев и Чернышевский.

1848 год: Открытие «Пассажа»

В 1848 году в два часа пополудни на Невском проспекте торжественно открылся «Пассаж» — крытая галерея с 64 торговыми помещениями.

Автором идеи постройки стал аристократ — граф Яков Иванович Эссен-Стенбок-Фермор. Прототипом здания послужила Голицинская галерея в Москве. На первом этаже «Пассажа» были размещены склады, на втором — помещения для торговых заведений, на третьем — жилые помещения.

В корпусе со стороны Итальянской улицы разместился концертный зал. Крытая улица-галерея здесь протянулась на длину 180 метров. «Пассаж» вошел в моду как место, где необходимо побывать.

1903 год: Закладка Морского собора

В 1903 году был заложен Кронштадтский Морской собор в присутствии императора Николая II, императриц Александры Федоровны и Марии Федоровны, великих князей Михаила, Алексея и Владимира Александровичей.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в тот же день император и его окружение посадили в сквере вокруг собора 32 годовалых дуба. Проект архитектора Василия Антоновича Косякова был утвержден императором в 1901 году.

1979 год: Рок-н-ролл в Ленинграде

В 1979 году Элтон Джон дал в Ленинграде концерт, став тем самым первой западной рок-звездой, посетившей СССР. Решение о его приезде было принято на уровне отдела культуры ЦК КПСС, и ему даже выделили «Чайку» из правительственного гаража.

На гастроли Элтон Джон привёз с собой рояль и 11 тонн оборудования — настоящий прорыв в железный занавес.

В этот день, объединивший похороны императрицы, шахматную переписку, открытие универмага, закладку собора и рок-концерт, ярко отражается многогранность и притягательность Петербурга — города, в котором история переплетается с современностью.