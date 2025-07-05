Топ продуктов из «Магнита»: что реально рекомендуют брать покупатели

Несмотря на критику в адрес сетевых супермаркетов, «Магнит» остаётся одним из самых посещаемых магазинов в шаговой доступности.

И хотя в каждой сети есть свои сильные и слабые стороны, в «Магните» выделяется набор продуктов, которые покупатели чаще всего выбирают именно там — из-за вкуса, цены или просто отсутствия аналогов в других местах.

Лёгкий сыр от «Радость вкуса»

Редкая находка даже в гипермаркетах, но в «Магните» он появился и в магазинах шаговой доступности.

Отличается сниженной жирностью, плавится хорошо, подходит как для горячих блюд, так и для сэндвичей. Аналоги в «Пятёрочке» представлены только в виде дорогих нарезок, что делает этот сыр особенно выгодной покупкой.

Сыровяленое филе бедра индейки от «Индилайт»

Позиционируется как деликатес — вкус насыщенный, состав без излишеств, отлично подходит для перекуса или закуски.

Средняя цена — около 129 рублей, продукт не ежедневный, но любимый многими за хорошее соотношение белков и калорий.

Варено-копчёная свинина

Популярна как альтернатива ветчине и колбасе. Мягкая текстура, приятный вкус, отсутствие прожилок — основные плюсы. Чаще всего приобретается по акции: за упаковку 300 г просят около 219 рублей.

Кисломолочные продукты: «Першино» и «Нижняя Тавда»

Эти бренды зарекомендовали себя в категории недорогой, но качественной кисломолочки, отмечает покупатель на Дзене. Особенно хвалят снежок от «Нижней Тавды» — густой, слегка сладковатый, без кислинки. Стоимость — около 69 рублей, при этом продукция всегда свежая.

Ряженка с карамелью и грушей

Настоящий хит среди необычных вкусов. Удачное сочетание кисломолочной основы с лёгким карамельным вкусом и кусочками груши делает продукт больше похожим на десерт. Есть и другие вкусы — например, с яблоком и корицей — но именно вариант с грушей признан наиболее удачным.

Соусы: разнообразие и цена

Даже в маленьких «Магнитах» представлен широкий выбор соусов, включая редкие вкусы. В фаворитах — соус манго-чили от «Махеевъ», который покупают для картофеля, мяса и даже гарниров.

Он острый, пряный, но с выраженным фруктовым оттенком. Соус «для шаурмы» — менее универсален, но пользуется спросом как замена чесночному майонезу.

Шоколадное масло «Рогачёвъ»

Популярный продукт, который сложно найти в других магазинах по адекватной цене. Продаётся в «Магните» по 189 рублей, отличается насыщенным вкусом и натуральным составом. У конкурентов аналогичная продукция стоит дороже и часто проигрывает по качеству.

Сливочное масло под маркой «Магнит»

Сравнимо по качеству с более известными брендами, но дешевле. Покупается в рамках экономии, при этом вкус и состав не вызывают нареканий.

Хлеб, выпекаемый в магазине

Берётся преимущественно в тех случаях, когда удаётся застать свежую, ещё тёплую выпечку. В этом случае магазинный хлеб выигрывает даже у некоторых пекарен.

Таким образом, у «Магнита» есть чётко выраженный набор товаров, которые покупатели выделяют как «свои» — благодаря доступности, вкусу и удачному ассортименту. От города к городу магазины, конечно, разные, да и вкусы у людей отличаются.