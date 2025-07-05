Городовой / Общество / До Петра I Петергоф принадлежал другому высокородному: вот кто обжил город у Финского залива
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

До Петра I Петергоф принадлежал другому высокородному: вот кто обжил город у Финского залива

Опубликовано: 5 июля 2025 22:34
Петергоф
До Петра I Петергоф принадлежал другому высокородному: вот кто обжил город у Финского залива
Фото: Городовой.ру

Уже позже стал местом, с самыми красивыми фонтанами.

Официальные экскурсоводы дружно рассказывают: «До прихода Петра — пустынный берег Финского залива, пара финских деревушек и рыбацкие избы». Но если копнуть чуть глубже, становится ясно — история Петергофа началась задолго до царских фонтанов.

Местность, на которой раскинулся музей-заповедник, ещё в XV веке принадлежала не кому-нибудь, а новгородскому посаднику Захарию Григорьевичу Овинову. Это была часть вотчины Дудоровского погоста — земли Вотской пятины, входившие в состав Новгородской республики.

После падения Новгорода в 1471 году и Коростынского мира эти земли перешли Москве, и вскоре Иван III пожаловал их боярину Афанасию Бестужеву. Так что будущий Петергоф — это вовсе не «ничейный берег», а обжитая территория с глубокой русской историей.

Позже, в начале XVII века, во времена Смуты, по Столбовскому договору 1617 года, Петергоф вместе с другими землями на южном берегу Финского залива отошёл к Швеции. Почти на 90 лет эта территория выпала из российских владений, пока Пётр I не вернул её обратно после Великой Северной войны.

Так что, когда император решил строить свою «русскую Версаль», он делал это не на «диких пустошах», а на земле с богатым прошлым.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».