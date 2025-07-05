Отель или туроператор: кто виноват в инциденте с российской семьей на пирсе в Турции

В одном из популярных турецких отелей, расположенном неподалеку от Кемера, произошел опасный инцидент, который всколыхнул туристическое сообщество и заставил задуматься о безопасности отдыхающих.

Что случилось?

Семья из трех россиян — родители и их маленькая дочь — отдыхала в пятизвездочном турецком отеле, который славится своей большой зеленой территорией, современными номерами и разнообразием развлечений.

Отель находится на берегу Средиземного моря, где в его распоряжении песчано-галечный пляж и два пирса. Однако во время обычной прогулки по пирсу произошла опасная ситуация.

Дочь российских туристов прикоснулась к веревочному ограждению, которое оказалось под напряжением. От удара током она упала в море. Отец, бросившись на помощь, схватился за тот же канат и тоже получил сильный удар.

Мать, пытаясь помочь, также прикоснулась к канату и получила удар током, она долго не могла освободить руку. В итоге все трое получили травмы — ушибы, ссадины, порезы, а девочка сильно испугалась и теперь боится не только пирса, но и самого моря.

Действия отеля

Семья обратилась к администрации отеля с просьбой компенсировать ущерб и предоставить записи с камер видеонаблюдения, чтобы разобраться в случившемся.

Однако руководство отеля отказалось сотрудничать, что вызвало ещё большее недовольство и вынудило пострадавших обратиться в полицию.

Что говорят эксперты?

Юрист, член Союза Юристов Блогеров при АЮР Елена Ермохина прокомментировала специально для «Городового» сложившуюся ситуацию с российскими туристами.

«У пострадавшей семьи есть шансы на наказание виновных и получение компенсации вреда. Инцидент произошел за границей — на территории Турции, следовательно, основное расследование будет идти по турецкому законодательству. Однако граждане России имеют право на правовую защиту и в России, если услуга была оказана по договору с российским туроператором», — отмечает эксперт.

По словам юриста, учитывая все обстоятельства, все свидетельствует о технической неисправности, халатности либо грубом нарушении норм техники безопасности.

«Наказание виновных возможно через: подачу заявления в местную полицию (что уже сделано); гражданский иск к отелю о компенсации вреда здоровью и морального ущерба. В случае, если тур был куплен через российского туроператора, семья может подать гражданский иск к туроператору в российский суд», — объясняет Елена.

По закону туроператор несет ответственность за качество продукта, жизнь, здоровье и имущество туриста, соблюдение требований к безопасности проживания и отдыха.

Получается, что даже если отель находится за границей, российский туроператор несет ответственность за выбранного им контрагента.

Семья может предъявить туроператору требования о:

Компенсации медицинских расходов; Возмещении материального ущерба (испорченный отдых, расходы на лечение, дополнительные траты); Компенсации морального вреда за страдание ребёнка (по аналогии с делами, где дети страдают от травм на отдыхе, суды удовлетворяют моральный вред в повышенном размере — особенно если есть посттравматические симптомы).

Рекомендации: как туристам юридически обезопасить себя на отдыхе

Эксперты советуют заключать письменный договор с туроператором с четким описанием услуг, отелей, условий проживания, а также убедиться, что туроператор внесен в Единый федеральный реестр.

Лучше оформить дополнительную страховку, включающую несчастные случаи, медицинскую помощь и гражданскую ответственность за рубежом. Обязательно фиксировать все нарушения и происшествия: видео, фото, свидетели.

После того как что-то произошло, нужно обращаться в полицию страны пребывания — это важно для последующего судебного разбирательства. Сохраняйте медицинские справки, чеки, выписки, копии обращений.

Претензия туроператору направляется по адресу регистрации в России в течение 20 дней с момента окончания тура. Если отказ — можно подать иск в суд.

Что говорит судебная практика

В 2021 году туристка получила компенсацию 300 тысяч рублей за травму в отеле Египта, несмотря на то что происшествие произошло за границей. Суд признал вину туроператора.

Также в 2020 году был взыскан моральный вред ребенку в связи с травмой на отдыхе. Семья получила 500 тысяч рублей.

Инцидент с семьей из России стал тревожным сигналом для всех, кто планирует отдых с детьми в Турции. Даже в современных и дорогих отелях нельзя полностью исключать риски.

Поэтому лучше прислушаться к советам экспертов.