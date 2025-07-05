От леса до банки: как привильно сушить и хранить грибы

Если вы нашли в лесу целую поляну грибов, то смело собирайте и не думайте о том, что с ними сделать. Сушеные грибы — это настоящий деликатес.

Сушка грибов — отличный способ сохранить вкус и аромат лесных даров на долгое время. Но для этого нужно знать, как сушить грибы дома, чтобы они не потеряли полезные свойства и не испортились.

Расскажем, какие условия нужны грибам для сушки и на что обратить внимание.

Какие грибы лучше сушить?

Для сушки подходят в основном трубчатые грибы — белые, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики, сморчки, строчки. Как раз все они растут в Ленобласти и сейчас самый сезон для летних грибов.

Они хорошо сохраняют вкус и аромат после сушки. Из пластинчатых чаще сушат опята, вешенки и рыжики. А вот сыроежки, волнушки и грузди лучше не сушить — после сушки они становятся горькими и теряют вкус.

Какие нужны условия?

Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал «Городовому», как правильно сушить грибы, чтобы они были вкусными.

Иван Кудряшов Шеф-повар «Без специальной сушилки, если взять грибы, как на севере их сушили, насадить на нитку, то сушить их нужно в проветриваемом помещении, но с теньком, без прямых солнечных лучей. Иначе они вызовут окисление, и продукт может даже потерять свои вкусовые качества. Я ягоды и грибы в обычной сушилке заготавливаю. А если же использовать дегидратор, то такие ягоды как клубника получаются достаточно воздушными, их можно потом пробить в пыль. Ее можно использовать как украшение или в кашу для загущения. «Грибы после сушки также можно пробить в порошок и использовать для добавления в какие-нибудь блюда. Допустим, в жульен из шампиньонов, то есть усилить парой щепоток порошка из белого гриба, получится безумно вкусно», — советует эксперт.

По словам шеф-повара, сушеные грибы перед готовкой нужно замачивать в воде, так как на них могут быть листья и песок. А тот бульон, в котором они лежали процедить и тоже использовать.

Как хранить сушеные грибы?

После сушки хранить их лучше в герметичных банках с плотно закрывающейся крышкой, зип- или вакуумных пакетах. Важно, чтобы грибы не впитывали посторонние запахи и к ним не попадала влага.

В таких условиях сушеные грибы сохраняют вкус и аромат до 2–3 лет.