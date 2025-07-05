От леса до банки: как привильно сушить и хранить грибы

Сушка грибов — отличный способ сохранить вкус и аромат лесных даров на долгое время. Но для этого нужно знать, как сушить грибы дома, чтобы они не потеряли полезные свойства и не испортились.
Расскажем, какие условия нужны грибам для сушки и на что обратить внимание.
Какие грибы лучше сушить?
Для сушки подходят в основном трубчатые грибы — белые, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики, сморчки, строчки. Как раз все они растут в Ленобласти и сейчас самый сезон для летних грибов.
Они хорошо сохраняют вкус и аромат после сушки. Из пластинчатых чаще сушат опята, вешенки и рыжики. А вот сыроежки, волнушки и грузди лучше не сушить — после сушки они становятся горькими и теряют вкус.
Какие нужны условия?
Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал «Городовому», как правильно сушить грибы, чтобы они были вкусными.
«Без специальной сушилки, если взять грибы, как на севере их сушили, насадить на нитку, то сушить их нужно в проветриваемом помещении, но с теньком, без прямых солнечных лучей. Иначе они вызовут окисление, и продукт может даже потерять свои вкусовые качества.
Я ягоды и грибы в обычной сушилке заготавливаю. А если же использовать дегидратор, то такие ягоды как клубника получаются достаточно воздушными, их можно потом пробить в пыль. Ее можно использовать как украшение или в кашу для загущения.
«Грибы после сушки также можно пробить в порошок и использовать для добавления в какие-нибудь блюда. Допустим, в жульен из шампиньонов, то есть усилить парой щепоток порошка из белого гриба, получится безумно вкусно», — советует эксперт.
По словам шеф-повара, сушеные грибы перед готовкой нужно замачивать в воде, так как на них могут быть листья и песок. А тот бульон, в котором они лежали процедить и тоже использовать.
Как хранить сушеные грибы?
После сушки хранить их лучше в герметичных банках с плотно закрывающейся крышкой, зип- или вакуумных пакетах. Важно, чтобы грибы не впитывали посторонние запахи и к ним не попадала влага.
В таких условиях сушеные грибы сохраняют вкус и аромат до 2–3 лет.