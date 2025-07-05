Подкрашивают? Почему у «домашней» курицы кожа всегда желтая — мифы и правда

Покупая курицу на рынке, многие по привычке тянутся к той, что выглядит «по-деревенски» — с ярко-жёлтой кожей, плотной грудкой и «здоровым» видом.

Внешне такие тушки кажутся натуральнее фабричных, а разница в цене убеждает окончательно: «домашняя» курица стоит на сотню-другую дороже.

Однако возникает закономерный вопрос — откуда у курицы такой цвет? Действительно ли всё дело только в «травке с огорода»?

Чаще всего на рынках можно услышать один и тот же ответ: «Для себя выращиваем, без химии. Кормим пшеном, кукурузкой и крапивой». Это классическая формула.

Но даже при самом чистом кормлении ярко-жёлтая кожа у курицы появляется не просто так — её оттенок зависит от количества каротиноидов в рационе.

Каротиноиды — это натуральные пигменты, содержащиеся в кукурузе, моркови, траве, и именно они окрашивают кожу птицы и желтки яиц. Помимо эстетики, они положительно влияют на здоровье кур, укрепляют иммунитет и обладают антиоксидантным действием.

Однако для яркости одного только пшена часто недостаточно. Поэтому в корм добавляют специальные добавки — натуральные или синтетические — с высоким содержанием каротиноидов.

На птицефабриках всё просчитано до грамма: добавляется около 500 г такой добавки на тонну корма. Стоит она недорого, расход — минимальный. И даже небольшое ЛПХ может позволить себе использовать такую кормовую корректировку: это не запрещено и не вредно, если соблюдать дозировку.

Иногда бабушки на рынке действительно кормят птицу кукурузой и зеленью — без «химии». Но часто всё же добавляют те самые корректоры цвета: иначе товар проигрывает в сравнении с другими тушками. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы использовались безопасные, проверенные составы.