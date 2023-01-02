Принц Филипп

Даже не родная сестра и тем более не Меган Маркл.
Похоже, артист задумался об уходе на пенсию.
Реакция поп-короля удивила.
Семья монархов явно была не рада выбору принца.
Об этом стало известно лишь недавно.
Монарху важно было его присутствие на венчании.
Такие цифры даже сложно представить.
Идиллия была только на публике.
За словом в карман он точно не лез.
Неожиданные прихоти монаршей особы.
Наследники родились не в больнице.
Жене принца Гарри некогда сидеть в трауре.
Секрет королевской семьи или выдумка режиссера?
Мужчину волновало только одно.
Королева позабыла обо всех протоколах.
Причина зафиксирована в документе.
С королевой прощались 11 дней.
Наследница вне себя от горя.
Королевский наследник высказал, что думает.
Об этом знали немногие.