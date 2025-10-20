Как простая коробка едва не сорвала визит Елизаветы II в Петербург

Королева прибыла в город в октябре 1994-го. Прилетела из Москвы, прошлась по Янтарной комнате, Пискарёвскому кладбищу, Эрмитажу, университету и даже в НИИ протезирования заглянула. Прощалась, как и подобает монарху, — с палубы яхты «Британия» с Английской набережной. Всё чинно, торжественно, дипломатично. А ведь визит мог сорваться.

Потому что по прибытие королевы местные мальчишки решили понаблюдать за кортежем с крыши. Один по кличке Псих пнул коробку. Та пролетела вниз и плюхнулась прямо на лимузин охраны. Дальше — паника, крики, бег по чердакам.

На земле всё выглядело приличнее: люди махали флажками, кто-то прыгал от радости. Девушки у Гостинки махали руками — и королева вдруг ответила им тем же. Город замер: монарх машет из «Роллс-Ройса» петербуржским студенткам.

В Эрмитаже она спорила с принцем Филиппом о рессорах кареты Екатерины I и молча прошла мимо выставки о Николае II — понимала, что ее семья могла бы спасти императора, позволив выехать к ним. Позже, на яхте, показала гостям коробку со старинным знаменем русской гвардии и пообещала вернуть его России. Вернула.

А где-то неподалёку в роддоме родилась девочка, которую бабушка назвала в честь Елизаветы II. Англичане приехали поздравить, но их не пустили — заведующая побоялась, что иностранцы увидят халаты и облупленные стены, передавала Fontanka.