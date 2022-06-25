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Ален Делон

Шоу-бизнес
"КультКино" всего на один вечер возвращает на большой экран культовый триллер Жака Дере - "Бассейн"
14 декабря 2018 года в 19.00 в к/ц "Родина" состоится российская кинопремьера культового психологического триллера - "Бассейн". В январе 2019 года фильму исполняется 50 лет.
06 дек 2018 14:42
Автоновости
Lancia отмечает 100 лет со дня основания
Компания Lancia планирует отметить свой 100-летний юбилей сразу двумя мероприятиями. На 63 Международном кинофестивале в Венеции и Международной встрече клуба любителей Lancia, на которую съедутся более 300 старинных автомобилей этой марки, компания выступит в качестве спонсора.
03 авг 2006 17:52
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