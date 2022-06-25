Уже в подростковом возрасте итальянская дива была редкой красавицей.
Французские радиостанции растрезвонили новость о кончине актера на весь мир.
Таролог усомнилась, что знаменитый актер собирается прекратить жизнь таким способом.
Ирина Алферова рассказала о своем главном страхе, который воплотился в жизнь
Певица поздравила маму с праздником
Сын Анны Михалковой отрастил волосы и превратился в невероятного красавчика.
14 декабря 2018 года в 19.00 в к/ц "Родина" состоится российская кинопремьера культового психологического триллера - "Бассейн". В январе 2019 года фильму исполняется 50 лет.
Сегодня в Петербурге состоялся премьерный показ фильма «Большой всплеск», организованный федеральным кинопорталом Киноафиша.инфо. Картину показали в кинотеатре
17 мая в 14:00 на Эрарта Сцене журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор МИА «Кушнир Продакшн», автор ряда книг о советской и российской музыке, в том числе книги «Сергей Курёхин.
26 апреля в клубном ресторане Белые Ночи состоится концерт Анатолия Коржа с программой "Новое и лучшее". Певец, поэт, композитор, актер. Его выступления на сцене подкупают свой
13 апреля в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета 12+ Секс-символ французского кино XX века ВПЕРВЫЕ в Санкт-Петербурге. Легендарный французский киноактёр, режиссёр, продюсер и сценарист, обладатель
31 марта в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета 12+ Жан-Поль Бельмондо — легендарный французский актёр, командор ордена Почётного легиона, истинно народный и всемирно любимый артист. В первых
Ален Делон. Творческий вечер. 31 января в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета 12+ Легендарный французский киноактёр, режиссёр, продюсер и сценарист, обладатель множества престижных
Вечером 28 сентября в Первом Павильоне «Ленфильма» состоится торжественное закрытие фестиваля «Послания к Человеку». Сбор гостей – 18.30, начало –
Клубный ресторан «ЛенConcert» и инновационный благотворительный фонд «Федерация» представляют: 11 декабря, Начало в 21.00 Шэрон Стоун, Кевин Костнер, Моника
OPEN CINEMA club представляет: Международный Канский Видеофестиваль 4 апреля, пятница, 19.00 и 21.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАНСКИЙ ВИДЕОФЕСТИВАЛЬ - selection 2005 Блистательная программа короткометражек с
Компания Lancia планирует отметить свой 100-летний юбилей сразу двумя мероприятиями. На 63 Международном кинофестивале в Венеции и Международной встрече клуба любителей Lancia, на которую съедутся более 300 старинных автомобилей этой марки, компания выступит в качестве спонсора.
К нам приезжает Ален Делон. Секс-символ всех времен, синие глаза которого сводили с ума мам и продолжают будоражить дочек. Хотя он давно дедушка. Причем дедушка на пенсии. Устав от славы.
Увидеть Париж и снова вернуться туда предлагают сотрудники Дома Франции в Петербурге. Чем же заняться в этом городе тому, кто уже видел все достопримечательности? На этот вопрос сегодня отвечали сами французы.
10 декабря в Ледовом Дворце пройдет фестиваль «РОК-АКТИВАЦИЯ». В фестивале примут участие Вячеслав Бутусов и «Ю*Питер», «Чиж & Co», «МультFильмы», «Кукрыниксы», Максим Леонидов, «5'nizza» и другие.