Король Карл III

Принцу Гарри такой поворот и не снился.
Наследник престола оказался полной противоположностью матери.
Камилла, видимо, так и не завоюет любовь публики.
Теперь майская коронация под угрозой.
Одно средство нельзя было использовать никому в королевской семье.
Он не скупился на подарки.
Несчастный случай едва не обернулся катастрофой.
В молодости он перебирал девушек как перчатки.
Король все объяснил.
Эту артистку знает весь мир.
Принцессе приходилось несладко.
Карлу III ударили прямо в лицо.
Монарх пропускает обеды.
Одна фраза кардинально изменила ее судьбу.
Мужчину волновало только одно.
В семье царят понятные настроения.
Виной тому — поведение их отца.
Елизавета II вряд ли была бы довольна.
Не все члены семьи успели проститься с королевой.
Мужчина окончательно сделал выбор в пользу жены.