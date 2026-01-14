Городовой / Полезное / У Карла III развился бзик из-за двух сантиметров: странная привычка короля, свойственная многим британцам
У Карла III развился бзик из-за двух сантиметров: странная привычка короля, свойственная многим британцам

Опубликовано: 14 января 2026 20:15
 Проверено редакцией
Карл 3
Фото: Городовой.ру

Вот такие вот нравы в Туманном Альбионе.

Англичане славятся своими эксцентричными привычками, но некоторые исторические факты из их быта способны вызвать настоящий озноб. Возьмём, к примеру, нынешнего монарха Карла III.

Он известен своей дотошностью: слуги обязаны отмерять ровно два сантиметра зубной пасты на его щётку, а пробка в королевской ванне должна быть повёрнута строго определённым образом.

Однако эти королевские причуды меркнут на фоне реалий жизни лондонской бедноты позапрошлого века. В дешёвых ночлежных домах, так называемых «коффин-хаусах» (coffin houses), самым бюджетным местом для сна служили настоящие деревянные ящики, похожие на гробы.

За четыре пенса человек получал «койку» длиной не более 170 сантиметров — узкий ящик, выстланный клеёнчатым матрасом, набитым соломой, и тонкое одеяло. За эту плату предлагался также скромный ужин и кружка горячего напитка.

Условия были суровыми: теснота, духота и полчища паразитов, вшей и блох, которые кишели в соломе и не давали постояльцам и минуты покоя. Эта мрачная практика стала символом крайней нищеты викторианской эпохи и показывает, насколько изобретательными, пусть и жутковатыми, способами люди находили возможность просто переночевать под крышей.

Даже быт современных англичан может удивить необычными деталями, которые кажутся нам странными. Например, в ванных комнатах вы не найдёте обычных выключателей — из соображений безопасности там часто устанавливают устройство на потолке со шнурком, за который нужно дёрнуть, чтобы зажечь свет.

Сами розетки тоже особенные: они трёхконтактные, с индивидуальным переключателем, который нужно обязательно включить, чтобы появилось напряжение. Без этого гаджет просто не зарядится.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
