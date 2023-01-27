Принц Уильям

Поступок высокой особы не остался без внимания.
Принцу Гарри такой поворот и не снился.
Наследник престола явно сэкономил на супруге.
Родители сходят с ума от беспомощности.
Герцогу пришлось раскрыть карты.
Его Величество сложно узнать с прической.
Принц раскрыл свою тайну.
Герцогиня беспокоится о благополучии родственников.
Она знала, что однажды это произойдет.
Королеву-консорта поставили на место.
Теперь ему придется бывать в тюрьме.
Будущая герцогиня даже получила обидное прозвище.
С королевой прощались 11 дней.
Смерть Елизаветы II сделала пару богаче.
Жители Великобритании не на шутку перепугались.
Принца сильно ранило поведение герцогов Сассекских.
Герцоги Сассекские прилетят в Лондон 5 сентября.
Внук королевы был вынужден сменить место учебы своих наследников после переезда.
Наследный принц намерен сам доставлять двоих сыновей и дочь в учебное заведение.
Леди Луиза Виндзор перед поступлением в престижный университет устроилась на работу для «простых смертных».