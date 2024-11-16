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Самый сексуальный лысый мужчина, по мнению иностранцев: не Стэйтем и даже не Скала

16 ноября 2024 10:30
Самый сексуальный лысый мужчина, по мнению иностранцев: не Стэйтем и даже не Скала
Самый сексуальный лысый мужчина, по мнению иностранцев: не Стэйтем и даже не Скала
Кадр из фильма «Пчеловод» (2023)

Удивитесь, узнав о выборе европейских женщин.

42-летний принц Уильям второй год подряд возглавил необычный рейтинг и признан самым сексуальным лысым мужчиной в мире. Список, составленный PR-агентством Reboot Online, учитывал такие факторы, как блеск волос, пропорции лица по золотому сечению, рост и улыбка. Уильям впечатлил экспертов и набрал почти максимальные 9,9 баллов из 10.

Принц Уэльский обошел таких звезд, как Дуэйн «Скала» Джонсон, Стэнли Туччи, Джейсон Стэйтем и Вин Дизель. Неожиданно третье место досталось баскетболисту Шакилу О’Нилу, который поднялся сразу на шесть позиций после прошлогоднего девятого места.

Интерес к образу Уильяма, вероятно, возрос после его поездки в Южную Африку, где он представил экологическую инициативу Earthshot. Рейтинг основан на глобальном поисковом интересе и позитивном восприятии в СМИ, а также популярности лысых знаменитостей.

Ранее «Городовой» писал о топовых украшениях для женщин, которые будут в тренде в 2025 году.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Индустрия моды
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