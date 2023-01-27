Поступок высокой особы не остался без внимания.
Принцу Гарри такой поворот и не снился.
Откровения стали достоянием всего мира.
Актриса понятия не имела, на что идет.
Мальчик сам заказал презент у бабушки.
Священный праздник у монархов отмечают по-особенному.
Речь идет о баснословных суммах.
Это может подорвать репутацию королевской семьи.
Нужно запомнить эту хитрость с замачиванием.
Она — последняя надежда королевской семьи.
За скандальные откровения заплатили немало.
Супруга принца совсем не подбирает слов.
Семья монархов явно была не рада выбору принца.
Вам вряд ли понравилось бы.
Хорошо, что Елизавета II этого не узнала.
Леди Ди выделяла одного из своих сыновей.
Об этом стало известно лишь недавно.
Оскандалилась не на шутку.
В звездной семье наметился разлад.
Автор капитально обесценился.