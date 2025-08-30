«Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго» и «Унесенные ветром»: почему петербуржцы отказываются от классики

Петербург остается одним из самых читающих городов России, и его жители демонстрируют разнообразный подход к выбору литературы.

Санкт-Петербург уже много лет признают одним из самых читающих городов страны. Он регулярно занимает первые места в различных рейтингах и конкурсах по числу любителей книг.

Интерес к книгам в Петербурге и России в целом растет. В 2025 году продажи книг через интернет-площадки выросли на 34%.

В топ самых читаемых книг в Петербурге постоянно попадают произведения, которые давно заслужили статус вечной классики: «1984» Оруэлла и «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Кроме того, популярны и книги молодых авторов, например, «Морана и Тень. Плетущая» Лии Арден и «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз.

Какие книги у петербуржцев вызывают вопросы

Несмотря на то, что роман «Мастер и Маргарита» постоянно выбивается в лидеры среди читающих людей в Северной столице, многие отмечают, что не могут даже прочитать произведение.

«Мастер и Маргарита, сколько раз не начинала читать, я честно пыталась, но так и не дошла до конца, не мое это от слова совсем. Всегда заканчиваю на одном моменте, когда начинается бал», — пишет петербурженка.

В список недооцененных книг попал «Маленький принц» Экзюпери и «Доктор Живаго» Пастернака. Произведение колумбийского писатели Габриэля Гарсиа Маркеса тоже попал в этот список.

«100 лет одиночества» — 10 лет назад она почему-то была во всех возможных топах, все о ней говорили, а я прочитала и не поняла, что вообще произошло»;

«А я не читала и не смотрела Гарри Поттера. Мне подобное направление вообще не интересно»;

«Ерофеева «Москва — Петушки» читала и плевалась. И «Унесенные ветром» совсем не зашла», — пишут жители Северной столицы.

Кроме того, нашлись те, кто не в восторге от произведений Достоевского и американских писателей.

«Над пропастью во ржи» тоже не зашла книга, дочитывала в туалете. Даже название этой книге дала «туалетное чтиво», — написала петербурженка.

Такие читательские настроения делают жителей Петербурга особенным, а книги — важной частью культуры и повседневности.