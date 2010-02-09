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Концерт Сергея Крылова

Концерт Сергея Крылова

2 апреля В Концертном зале у Финляндского вокзала Сергей Крылов Ворвавшись на отечественную поп-сцену с задорными шлягерами «Девочка моя» и «Осень», Сергей Крылов растолкал опешивших корифеев жанра и

2 апреля В Концертном зале у Финляндского вокзала
Сергей Крылов

Ворвавшись на отечественную поп-сцену с задорными шлягерами «Девочка моя» и «Осень», Сергей Крылов растолкал опешивших корифеев жанра и надолго поселился на верхних строчках списков популярности! Колоритная внешность и оригинальный имидж певца никак не вязались с представлениями тогдашней публики об эстрадной звезде, и часть успеха Сергея определялась именно этими, внешними атрибутами.

Но основным достоинством Крылова были и остаются, заводной характер и, конечно, великолепные шлягеры, доступной лирике и запинающейся мелодичности которых позавидовала бы любая «обыкновенная» звезда!

Удачливый шоумен, все эти годы Сергей продолжал активную творческую деятельность. Он стал настоящей радиозвездой, с собственным шоу «Счастье девушек», снялся в роли Остапа Бендера в нашумевшем фильме «Мечты идиота», возглавил международный благотворительный фонд «Союз детей России»,участник телепроекта «ТЫ-СУПЕРСТАР» но, несмотря на разнообразие своих интересов, никогда не прекращал заниматься музыкой, записывал новые композиции, гастролировал по стране и за рубежом.

Выступление Сергея Крылова, это весёлое шоу, в котором кроме певца принимают участие и артисты Санкт-Петербурга!

Шоу-бизнес
9 февраля 2010 12:47
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