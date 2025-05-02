Турагент vs. Самотурист: кто победит в борьбе за выгодное и комфортное путешествие

Какие направления идеальны для самостоятельных путешествий, а в каких без турагентов не обойтись?

В последние годы все больше туристов предпочитают самостоятельно планировать свои путешествия, отказываясь от услуг турагентов.

Однако, насколько оправдан такой подход? И есть ли направления, где помощь профессионалов все же необходима? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила генеральный директор компании TOURisME Мария Романова, развеяв некоторые мифы о самостоятельных путешествиях.

В последние годы растет число туристов, предпочитающих организовывать путешествия самостоятельно — без помощи турагентов. Однако не все направления одинаково подходят для такого подхода, и порой самостоятельность оборачивается не только перерасходом бюджета, но и серьезными логистическими сложностями.

Европа и США: идеальны для самостоятельных путешественников

Особенно популярны у «самостоятельных» туристов страны Европы и США — благодаря понятной инфраструктуре, прямым рейсам и обилию информации в интернете. Здесь путешественники могут легко забронировать отели, купить билеты и спланировать маршрут без особых сложностей.

Экзотика требует профессионалов: Саудовская Аравия, Иран и Египет

Однако все чаще в списках желаемых маршрутов появляются более экзотические и логистически сложные страны — Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Египет. Здесь уже возникают трудности: пересадки, нестандартные маршруты, проблемы с оплатой внутренних сервисов, отсутствие информации на агрегаторах. В таких случаях самостоятельное планирование может превратиться в настоящий квест.

«В таких случаях обращение к специалисту дает не только экономию времени, но и средств. Турагент может предложить контрактные цены от принимающей стороны, найти скрытые тарифы на отели и авиабилеты, а также объединить несколько сложных элементов путешествия в одно целое. Это особенно актуально, например, для круизов по Нилу, перелетов через закрытые платформы или при подборе нестандартных маршрутов в Восточной Азии», — комментирует Мария Романова.

Неожиданные ограничения: оплата и путаница в авиакомпаниях

По словам эксперта, в ряде случаев самостоятельный турист может столкнуться с неожиданными ограничениями: невозможностью оплатить трансфер международной картой, недоступностью чартерных рейсов или путаницей в авиакомпаниях.

Так, рейсы от Turkish Airlines, выполняемые на самом деле их дочерними перевозчиками Anadolu или Corendon, визуально могут выглядеть аналогично, но отличаться по уровню сервиса.

Бизнес-класс дешевле через туроператоров: секреты авиабилетов

«Иногда перелет в бизнес-классе через внутренние туроператорские системы оказывается дешевле на 60–80% по сравнению с агрегаторами», — добавляет Мария.

И такие варианты доступны только через профессионалов.

Когда стоит обращаться к турагенту

Таким образом, самостоятельные путешествия — отличный выбор для популярных и хорошо изученных направлений. Однако, при планировании поездок в экзотические страны или при желании сэкономить на сложных маршрутах, обращение к турагенту может быть более выгодным и надежным решением.

Не стоит недооценивать знания и опыт профессионалов, которые могут помочь избежать многих проблем и сделать ваше путешествие незабываемым.