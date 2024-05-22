Будет только хуже: вот чем никогда не стоит мазать кожу при солнечном ожоге

В некоторых регионах России жара уже стоит невероятная. Не только люди, живущие на побережье, рискуют получить солнечные ожоги. Заработать их можно и просто прогуливаясь по улице под открытыми палящими лучами.

Если вы заметили, что ваша кожа на лице или теле стала красной, болезненной, да еще и с небольшими волдырями, то дела плохи. «Спасать» себя нужно быстро и правильно. Не все народные средства тут помогут.

Развеять мифы

Если вы до сих пор мажете красную кожу сметаной, как учила вас мама или бабушка, то пора навсегда забыть об этом весьма странном методе. Он совершенно бесполезен, говорят эксперты. Единственный плюс, так это охлаждение на короткое время и то при условии, что молочный продукт взят из холодильника.

Мажут также плечи и нос сливочным маслом, но это тоже не панацея. Вы только зря переведете продукт и испачкаетесь. Результат будет нулевой, уверяет Андрей Кондрахин, старший преподаватель кафедры фармакологии педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова. Об этом он рассказал в интервью порталу РБК.

«Масло категорически нет, оно не даст никакого эффекта. От сметаны — только один эффект, если она из холодильника, — это холод. Потом, когда она согревается, эффекта от нее уже нет. Если мы говорим про ожоги первой степени, когда есть покраснения и раздражения кожи, то холодная сметана из-за своей консистенции определенное облегчение принесет и напитает влагой, которая нужна, так как кожа в этот момент пересушена. Но ждать большего от нее не стоит, и, честно говоря, применение сметаны, по сути, несостоятельно. Народные средства в полной мере не могут помочь, все это домыслы», — подчеркнул Кондрахин.

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Что поможет

Конечно, здорово, если в вашей аптечке будет пантенол или содержащие это вещество препараты. Продаются и специальные салфетки, которые можно прикладывать к покрасневшей коже пока боль не пройдет. Подойдут и гели на основе алоэ вера. Они быстро снимают раздражение и красноту.

Если совсем ничего подобного не нашли, то возьмите из морозильной камеры замороженные овощи, мясо или пельмени, оберните пачку в тонкое полотенце и подержите на теле, где болит. Это снимет отек и неприятные ощущения. Естественно, если там не волдырей. Также советуют посыпать ожог тертым хозяйственным мылом.

Источник фото: Legion-Media

Если вы увидели пузырьки, то это уже ожог второй степени. Вам нужно обязательно купить в аптеке пантенол и отправиться срочно к врачу. Неправильное и самостоятельное лечение может привести к образованию некрасивых рубцов, инфицированию или вовсе заражению крови. С этим шутить не стоит.

Нередко солнечный ожог сопровождается ознобом, головной болью, высокой температурой. Прохладный душ тоже немного должен облегчить симптомы. Но это нужно сделать не вместо похода в больницу, а желательно перед этим.

И еще один совет. С марта по октябрь без крема с SPF 30 или 50 лучше не выходить. Это не только спасет вас от ожогов, но и не даст лицу быстро постареть. Солнечные лучи негативно сказываются на качестве кожи, делая морщины глубже, а пигментные пятна — ярче.

Источник фото: Legion-Media