«Это слишком важное дело»: Керем Бюрсин не хочет жениться на Ханде Эрчел

Актер признался, что не готов вступить в брак с партнершей по сериалу

Поклонники телесериала «Постучись в мою дверь» пришли в восторг, когда в сети появилась информация о том, что главных звезд проекта Ханде Эрчел и Керема Бюрсина связывают романтические отношения. Роман начался, когда турецкие актеры вместе работали над сериалом.

Теперь фанаты мечтают о том, чтобы их любимцы и в жизни связали себя узами брака. Однако оказалось, что отношения Ханде и Керима пока не зашли настолько далеко. В беседе с журналистами актер признался, что не собирается жениться на Ханде. Керим сказал, что пока они не задумываются о совместном будущем, а просто наслаждаются тем, что с ними происходит.

«Брак — слишком важное дело, — заявил Бюрсин. — Перед нами лежит еще долгий путь».

34-летний Керем Бюрсин является одним из самых красивых и желанных представителей турецкого кинематографа. Несмотря на популярность, Керим никогда не был ветреным сердцеедом. Актер предпочитает постоянство в любви.