Городовой / Общество / 36 тысяч за 2 дня в карельском отеле: стоит ли оно того, рассказали туристы
36 тысяч за 2 дня в карельском отеле: стоит ли оно того, рассказали туристы

Опубликовано: 31 августа 2025 16:02
Карелия отель
36 тысяч за 2 дня в карельском отеле: стоит ли оно того, рассказали туристы
Фото: Городовой.ру

Цены откровенно кусаются, особенно в сезон.

Для кого-то путешествие — это впечатления, маршруты и эмоции, а жильё — всего лишь крыша над головой. Но есть и те, кто считает отель важной частью отдыха.

Автор блога на Дзене относится именно к этой категории: комфортное размещение для неё так же важно, как и новые места, поэтому бюджет поездки всегда строится вокруг выбора жилья.

В июне блогер отправилась в Карелию, выбрав город Сортавала и остановившись в отеле «Родина» — небольшом и современном, расположенном всего в 15 минутах пешком от вокзала.

Бывшее здание роддома сегодня преобразили в стильный отель, а из окон открывается вид на гору Кухавуори и парк Ваккосалми — главные достопримечательности города.

Почему бронировать нужно заранее

Номеров немного, поэтому бронь оформляли за полтора месяца до поездки. К середине лета найти свободные комнаты уже сложно — туристический поток растёт, и лучшие варианты разбирают быстро.

Особенно популярно время белых ночей: даже в полночь небо остаётся светлым, и именно июнь в Карелии называют самым атмосферным месяцем.

Номер и удобства

Для трёх человек выбрали улучшенный номер с завтраками, который по факту спокойно вмещает четверых: одна двуспальная кровать и две односпальные.

Мебель новая, матрасы удобные, постельное бельё качественное, а одеяла из тех, что приятно утяжеляют, но не создают духоты. Душевая продуманная, чистая, с полным набором косметики и аксессуаров: от шампуня до ватных палочек и тапочек.

Есть кондиционер, телевизор, мини-холодильник и чайный набор. Ежедневная уборка, свежие полотенца и питьевая вода — всё включено. Из минусов — небольшой шкаф, вещи пришлось частично хранить в чемодане.

Ресторан и завтраки

В Сортавала кафе мало, поэтому завтрак в отеле — решающий плюс. В ресторане на первом этаже предлагают пять вариантов блюд, напитки и свежую выпечку. Атмосфера спокойная, оформление зала продуманное, а качество еды приятно удивляет.

Цена и впечатления

За два дня проживания втроём с завтраками отдали 36 тысяч рублей. По меркам Карелии это не бюджетно, но оправдано: удобное расположение, современный сервис, чистота и тишина. Оплата — на месте, без предоплаты и штрафов за отмену, что редкость для сезона. А как считаете вы, такие цены оправданы?

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
