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«20 дней в обнимку с фаянсовым другом»: какие грибы в лесах Ленобласти лучше обходить стороной

Опубликовано: 9 июля 2025 15:33
грибы в Ленобласти
«20 дней в обнимку с фаянсовым другом»: какие грибы в лесах Ленобласти лучше обходить стороной
globallookpress/ Nikolay Gyngazov

Какие грибы можно собирать без страха?

Какие грибы можно смело отправлять в корзину, не опасаясь за свое здоровье? Этот вопрос волнует многих любителей «тихой охоты». Портал «Городовой» обратился к микологу и биологу Михаилу Вишневскому за советом.

Безопасный урожай — в чем секрет?

«Сейчас в лесах есть белые лисички, подберезовики, подосиновики, опята летние, луговые, шампиньоны…», — перечисляет эксперт.

И это лишь малая часть богатого грибного разнообразия, которое можно встретить в лесах. Но как не ошибиться и не положить в корзину опасный экземпляр?

Трубчатые безопасны

Главный совет от миколога — обратить внимание на строение гриба.

«Совершенно спокойно можно собирать трубчатые грибы, то есть грибы, у которых под шляпкой не пластинки… а то, что народ грибники называет губка», — объясняет Вишневский.

В Ленобласти — это самые популярные грибы.

«Могут быть невкусные, типа ложного белого, он же горчак, он же желчный гриб. Он будет очень горький на вкус, но он не отравит. Могут быть странные, типа перечного масленка, который по вкусу как черный перец. Но ни одного реально ядовитого, опасного среди трубчатых грибов нет».

Древесные грибы: почти без подвоха

Еще одна категория безопасных грибов — те, что растут на деревьях. Речь идет о вешенках, опятах и других видах.

«То же самое относится к крупным грибам, растущим на деревьях», — говорит эксперт.

Исключение — ложный опенок серо-желтый, который, к счастью, не смертельно опасен. Однако, как предупреждает Вишневский:

«20 дней в обнимку с фаянсовым другом, и дальше останутся только печальные впечатления».

Для начинающих — достаточно!

Миколог рекомендует новичкам сосредоточиться на знакомых видах:

«Белые, подосиновики, подберезовики, маслята, муховики — вот этого всего начинающему грибнику будет совершенно достаточно, по-моему, сделать».

Даже если случайно попадет в корзину ложная лисичка, бояться не стоит:

«…это тоже нормальный, съедобный гриб. Просто совершенно не такой вкусный и ароматный, как обычная лисичка».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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