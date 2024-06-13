Как посмотреть «Алые паруса» бесплатно и без толпы: раскрываем все доступные способы

«Алые паруса» — важное событие для выпускников петербургских школ. В 2024 году оно состоится в ночь с 28 на 29 июня. Насладиться впечатляющим зрелищем стремятся многие жители Северной столицы и гости города. К счастью для них, есть способ совершенно бесплатно увидеть красочный корабль, проплывающий по Неве.
Продают ли билеты
Билеты на мероприятие могут получить только выпускники, а также сопровождающие их родители. Однако на руки их выдают лишь с 20-го по 24-е июня. После этого на сайтах объявлений и в соцсетях начинают появляться предложения от тех, кто не планирует воспользоваться своим пригласительным. Цены варьируются от 1200 до 3000.
Однако среди таких предложений могут быть и фальшивки. Особенно настороженно стоит отнестись к продавцам, которые требуют предоплату. Также стоит учесть, что даже с билетом вас могут легко выпроводить с Дворцовой площади, если заподозрят в нелегальной покупке. Например, если прописка будет не петербургская.
Также на пригласительный могут рассчитывать те, кто записался в число волонтеров. Однако если вы не сделали этого раньше, то уже не успеете. Волонтеров набирают за несколько месяцев до мероприятия.
Как можно посмотреть на главное зрелище
На концерт на Дворцовой площади, предшествующий проходу корабля, попасть практически нереально, однако взглянуть на главный символ «Алых парусов» — бриг «Россия» — все же можно. Вариантов несколько.
Теплоход
Первый способ подразумевает покупку билетов на теплоход, но за них придется выложить не менее 8000 рублей. И это не самое лучшее решение, поскольку обзор в итоге могут загородить другие конкурирующие суда с туристами.
Гостиницы и кафе
Второй вариант — забронировать место в ресторане или гостинице с видом на Неву. Проходящий корабль можно увидеть из кафе La Vue, «Беринг», «Летучий голландец» или фрегата «Благодать».
Также бриг и салют будут просматриваться с верхних этажей отеля «Санкт-Петербург». Однако все номера и места в ресторанах, как правило, раскупают задолго до события.
Набережная
Заполучить выгодную позицию можно и бесплатно. Опытные туристы советуют искать место рядом с Троицким мостом. Однако приходить придется сильно заранее, иначе протиснуться через толпу не удастся. Также есть вариант разместиться на Английская или Университетской набережной и у Биржевого моста.
Репетиция
Самый лучший вариант для тех, кто хочет избежать толпы, — прийти на генеральную репетицию прохода корабля. Она состоится в ночь с 27 на 28 июня. Вы легко найдете место на Дворцовой набережной и не заплатите за это ни копейки. Минус один — салют на прогоне не предусмотрен.
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Источник фото: Legion-Media