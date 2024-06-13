Как посмотреть «Алые паруса» бесплатно и без толпы: раскрываем все доступные способы

«Алые паруса» — важное событие для выпускников петербургских школ. В 2024 году оно состоится в ночь с 28 на 29 июня. Насладиться впечатляющим зрелищем стремятся многие жители Северной столицы и гости города. К счастью для них, есть способ совершенно бесплатно увидеть красочный корабль, проплывающий по Неве.

Продают ли билеты

Билеты на мероприятие могут получить только выпускники, а также сопровождающие их родители. Однако на руки их выдают лишь с 20-го по 24-е июня. После этого на сайтах объявлений и в соцсетях начинают появляться предложения от тех, кто не планирует воспользоваться своим пригласительным. Цены варьируются от 1200 до 3000.

Однако среди таких предложений могут быть и фальшивки. Особенно настороженно стоит отнестись к продавцам, которые требуют предоплату. Также стоит учесть, что даже с билетом вас могут легко выпроводить с Дворцовой площади, если заподозрят в нелегальной покупке. Например, если прописка будет не петербургская.

Также на пригласительный могут рассчитывать те, кто записался в число волонтеров. Однако если вы не сделали этого раньше, то уже не успеете. Волонтеров набирают за несколько месяцев до мероприятия.

Источник фото: Legion-Media

Как можно посмотреть на главное зрелище

На концерт на Дворцовой площади, предшествующий проходу корабля, попасть практически нереально, однако взглянуть на главный символ «Алых парусов» — бриг «Россия» — все же можно. Вариантов несколько.

Теплоход

Первый способ подразумевает покупку билетов на теплоход, но за них придется выложить не менее 8000 рублей. И это не самое лучшее решение, поскольку обзор в итоге могут загородить другие конкурирующие суда с туристами.

Источник фото: Legion-Media

Гостиницы и кафе

Второй вариант — забронировать место в ресторане или гостинице с видом на Неву. Проходящий корабль можно увидеть из кафе La Vue, «Беринг», «Летучий голландец» или фрегата «Благодать».

Также бриг и салют будут просматриваться с верхних этажей отеля «Санкт-Петербург». Однако все номера и места в ресторанах, как правило, раскупают задолго до события.

Набережная

Заполучить выгодную позицию можно и бесплатно. Опытные туристы советуют искать место рядом с Троицким мостом. Однако приходить придется сильно заранее, иначе протиснуться через толпу не удастся. Также есть вариант разместиться на Английская или Университетской набережной и у Биржевого моста.

Источник фото: Legion-Media

Репетиция

Самый лучший вариант для тех, кто хочет избежать толпы, — прийти на генеральную репетицию прохода корабля. Она состоится в ночь с 27 на 28 июня. Вы легко найдете место на Дворцовой набережной и не заплатите за это ни копейки. Минус один — салют на прогоне не предусмотрен.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media