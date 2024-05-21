Любимое лакомство советских детишек: правда ли, что гематоген сделан из бычьей крови

Уже многие десятилетия в аптеках можно купить не только полезные аскорбинки, но и гематоген. Это биологически-активная добавка к пище, которая должна восполнить дефициты железа и витаминов. Детей пугали, что в составе — одна кровь, но так ли это на самом деле? Ответ удивит многих.

Что в составе?

Первое упоминание о гематогене появилось в 1890 году. Пока ни о каких батончиках речи и не шло. Лекарство было в виде микстуры. Там находились лишь бычья кровь и яичный желток. Лекарство для поднятия железа и ферритина изготовлено было в лаборатории Адольфа Гоммеля в Швейцарии. В СССР состав и форма были другими. Это был 70%-ный раствор гемоглобина с добавками. Такое лакомство назначали при малокровии. Давали массу в больницах и санаториях бесплатно в качестве неосновного лечения.

В составе современного гематогена действительно есть кровь, но не в таком виде, в котором люди привыкли ее видеть. Называется вещество черный альбумин. Кровь рогатого скота обрабатывают специальным образом, высушивают. именно этот порошок придает гематогену такую рыхлую текстуру. Не всем нравится натуральный вкус крови, поэтому маскируют ее сгущенкой, патокой и сахаром. Из одного батончика, весом 50 граммов, можно получить примерно пять миллиграммов железа. Этого не хватит, чтобы восполнить суточную дозу этого вещества в организме. Женщинам в репродуктивном возрасте требуется в три раза больше.

А есть ли польза?

Мнения насчет полезности батончика расходятся. Некоторые врачи-диетологи уверяют, что это прекрасный способ устранить анемию. Тем более давать такое лакомство можно детям. Они с удовольствием все съедят, да еще и добавки попросят, так так оно сладкое и вкусное. Но в сахаре другие специалисты не видят ничего хорошего. Поднимется его уровень в крови, а это не очень хорошо, особенно тем, кто страдает сахарным диабетом даже на начальном его уровне.

Также, согласно исследованиям, в батончике содержится пять миллиграммов железа, а в обычной котлете, например, два. Но котлеты полезнее по содержанию белков, жиров и углеводов и там нет того самого злополучного сахара. Лучше съесть два мясных биточка с салатом и получить столько же альбумина, да еще и клетчатки вагон.

Есть гематоген следует не по нескольку штук, стараясь как можно быстрее повысить уровень гемоглобина. Детям до 12 лет разрешается употреблять в пищу 40 граммов массы, а после 12 всего — 50. Это один батончик. Конечно, чтобы действительно результаты анализов до и после изменились, гематоген следует употреблять как минимум три месяца. Это тоже весьма вредно. При таком объеме сахара фигура изменится не в самую лучшую сторону. Опять же, тем, кто страдает диабетом, от такого БАДа вовсе следует отказаться.

Кроме того, такая с виду безопасная добавка сильно влияет на действие некоторых лекарств, например, антибиотиков из класса тетрациклинов и антацидов. Поэтому перед тем, как закупаться такой сладостью, лучше, конечно, проконсультироваться с врачом.

Источник фото: Legion-Media