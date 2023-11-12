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Магазинную черемшу затмит стручковая фасоль в маринаде: тратиться не придется

Магазинную черемшу затмит стручковая фасоль в маринаде: тратиться не придется
Как приготовить стручковую фасоль в маринаде

Закуска будет долго храниться.

Хозяйки охотно покупают маринованную черемшу к праздничным застольям. Хрустящая зелень становится пикантным дополнением к напиткам и горячим блюдам. Однако ее легко может затмить стручковая фасоль в маринаде, которую легко приготовить своими руками.

Вам понадобятся:

  • стручковая фасоль — 600 г,
  • соль — 15 г,
  • сахар — 40 г,
  • уксус 9% — 60 мл,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • черный перец — 5 горошин,
  • гвоздика — 5 шт.,
  • вода — 400 мл.

У фасоли нужно обрезать кончики и удалить боковую жилку. Затем стручки нужно будет обдать кипятком, подержав примерно пять минут, и резко переместить в ледяную воду на три минуты. Слейте всю жидкость и выложите бобы в вертикальном положении в заранее простерилизованную банку. Туда же отправьте нарезанный чеснок.

Затем займитесь маринадом. Подогрейте воду до образования пузырьков, замешав в ней соль и сахар. Засыпьте специи и подождите минуту. Огонь можно выключить и добавить уксус. Смесь перемешайте и медленно залейте в банку. Закройте крышку и ждите подходящего момента для подачи на стол, советуют эксперты Роскачества.

Источник фото: Фото Луи Гензеля на Unsplash

Общество Кулинария Рецепты
12 ноября 2023 14:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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