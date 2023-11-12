Магазинную черемшу затмит стручковая фасоль в маринаде: тратиться не придется

Хозяйки охотно покупают маринованную черемшу к праздничным застольям. Хрустящая зелень становится пикантным дополнением к напиткам и горячим блюдам. Однако ее легко может затмить стручковая фасоль в маринаде, которую легко приготовить своими руками.

Вам понадобятся:

стручковая фасоль — 600 г,

соль — 15 г,

сахар — 40 г,

уксус 9% — 60 мл,

чеснок — 3 зубчика,

черный перец — 5 горошин,

гвоздика — 5 шт.,

вода — 400 мл.

У фасоли нужно обрезать кончики и удалить боковую жилку. Затем стручки нужно будет обдать кипятком, подержав примерно пять минут, и резко переместить в ледяную воду на три минуты. Слейте всю жидкость и выложите бобы в вертикальном положении в заранее простерилизованную банку. Туда же отправьте нарезанный чеснок.

Затем займитесь маринадом. Подогрейте воду до образования пузырьков, замешав в ней соль и сахар. Засыпьте специи и подождите минуту. Огонь можно выключить и добавить уксус. Смесь перемешайте и медленно залейте в банку. Закройте крышку и ждите подходящего момента для подачи на стол, советуют эксперты Роскачества.

Источник фото: Фото Луи Гензеля на Unsplash