Микропенсия и путешествия: как зумеры меняют правила работы и отдыха

Зумеры ломают старые карьерные шаблоны и заставляют общество подстраиваться под них.

Поколение Z или зумеры в последние годы сильно меняют представление о работе и отдыхе.

Если раньше люди мечтали о стабильной карьере и классической пенсии в старости, то зумеры придумали так называемые «микропенсии».

Что это такое и почему этот тренд набирает обороты?

Что такое микропенсия?

Проще говоря, микропенсия — это когда молодой человек работает не постоянно, а циклично: несколько месяцев или даже полгода активно зарабатывает, а потом уходит в длительный отпуск.

Зумеры отдыхают полгода или год, занимаются собой и не думают о работе. После этого они возвращаются к работе, чтобы снова накопить на следующий «творческий отпуск», пишет Точка.

Почему зумеры так делают?

Поколение Z выросло в мире, где стабильность — это скорее исключение, чем правило. Они не хотят тратить всю жизнь на работу ради пенсии, которая может оказаться недостаточной.

Для них важнее жить настоящим, получать эмоции и впечатления здесь и сейчас, а не копить на далекое будущее.

Кроме того, зумеры часто испытывают стресс и выгорают, поэтому микропенсия помогает им сохранить психическое здоровье.

Они не боятся менять работу, легко адаптируются и не стремятся привязываться к одному месту.

Работодатели тоже постепенно смягчают отношение к таким перерывам — кадровый голод заставляет ценить молодых специалистов даже с «дырками» в резюме.

Сколько денег нужно на микропенсию?

Чтобы позволить себе такой длительный отдых, нужно заранее накопить приличную сумму. В регионах России для комфортного года отдыха нужно около 300–500 тысяч рублей, а в Москве и крупных городах — от 1 до 2 миллионов рублей.

Это доступно, в основном, тем, кто работает в IT, креативных сферах или занимает средние и высокие должности.

Зумеры не просто копят деньги на счетах, многие инвестируют в недвижимость, онлайн-бизнес или создают пассивные источники дохода.

Кто-то монетизирует хобби, запускает курсы или ведет блоги — все это помогает им не бояться потерять доход во время «микропенсии».

Какие есть риски?

Главный минус — финансовая нестабильность в долгосрочной перспективе. Микропенсия — это не классическая пенсия, и если не планировать будущее, можно столкнуться с проблемами в старости.

Многие эксперты предупреждают, что откладывать деньги на «мягкие сбережения» — это модный тренд, но он не гарантирует финансовой безопасности.

Чем меньше ты копишь в молодости, тем дольше придется работать потом.

Не такие, как все

Зумеры ломают старые карьерные шаблоны и заставляют работодателей и общество пересматривать отношение к работе и отдыху.

Кроме того, эксперты отмечают, что их поколение отходит от того, что надо покупать свою жилье и арендуют его.

Зумеры не хотят всю жизнь работать на квартиру и предпочитают свободу передвижения, поэтому аренда для них предпочтительней.