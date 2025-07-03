«Могла стать ядом»: можно ли отравиться тутовником

Накануне несовершеннолетние дети пострадали после того, как поели ягоду.

В Саратовской области произошла страшная трагедия, которая всколыхнула всю не только область, но и всю Россию.

Что случилось?

В небольшом поселке трое детей из многодетной семьи — мальчики 3 и 7 лет и их 8-летняя сестра — отправились гулять одни. Во время прогулки они собрали и съели ягоды тутовника.

В это время их мать была в роддоме, в ожидании шестого ребенка.

Вечером того же дня детям стало плохо и отец дал им обезболивающее, но это не помогло. Самый младший мальчик потерял сознание. В больнице у них диагностировали тяжелое отравление.

Несмотря на усилия врачей, двое мальчиков — младший и средний — скончались. Их сестра находится в реанимации в критическом состоянии.

Расследование

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводится проверка места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Что думают люди

В соцсетях и среди жителей поселка мнения разделились. Многие удивлены, ведь тутовник — довольно распространенная ягода, которую многие едят с детства без вреда.

Некоторые предполагают, что дети могли перепутать ягоды и съесть что-то ядовитое, например, ягоды клещевины или лаконоса, которые внешне похожи на шелковицу, но очень опасны.

Что говорят эксперты

Терапевт Юлия Маршинцева объяснила «Городовому», может ли отравиться тутовником.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Тутовник может снижать давление, но вряд ли это приведет к смерти, может привезти к обмороку. У детей, судя по описанию, скорее всего, отравление, и от этого наступила смерть. Учитывая, что они ели тутовник на улице, возможно, это был или не тутовник, или ягода покрылась выхлопной пылью, которая могла стать ядом», — считает эксперт.

Трагедия поднимает важный вопрос о безопасности детей, особенно когда родители заняты или отсутствуют. Этот случай — горькое напоминание о том, как важно внимательно следить за детьми.