Себестоимость копеечная: эти товары не стоят своих денег

Клиентов годами водят за нос, а они и не догадываются.

Многие покупатели понимают, что себестоимость продуктов в супермаркете ниже представленной цены. Вот только некоторые производители заставляют наивных клиентов отдавать баснословные деньги за воздух.

Дело в том, что в ряде товаров нет ни одного дорогого ингредиента. Однако это не останавливает россиян от покупки, так как на состав практически никто не обращает внимания.

В частности это касается энергетиков и растворимого кофе, в которых сахара порой больше, чем любого другого компонента. То же касается и продуктов с пометкой «Био». Из-за этой надписи стоимость товара возрастает, хотя он может ничем не отличаться от более дешевых альтернатив, пишет автор блога «Тихон Смирнов».

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