Налетай, подешевело: какие продукты в магазинах Петербурга лучше скупать впрок в сентябре

В августе 2024 года минимальная стоимость корзины продуктов в Петербурге составила 7698 рублей. Это всего на 0,5% меньше, чем в июле, как сообщили в пресс-службе Петростата.

По данным ведомства, в августе снизились цены на плодоовощную продукцию на 3,7%. Например, картофель подешевел на 15%, помидоры — на 5,1%, виноград — на 13,3%, бананы — на 6,8%. Также подешевели макаронные изделия (на 4,9%), куриные яйца (на 2,4%) и сахар (на 1,7%).

Однако не обошлось и без роста цен. Икра лососевых рыб подорожала на 6,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 5,3%, хлеб — на 3,6%, мясные консервы — на 2,2%, сливочное масло — на 2,1%, а вино виноградное крепленое — на 2,0%, пишет КП.

Не так давно эксперты предупреждали о возможном повышении цен на яйца. Прогнозируется довольно резкий скачок, как это было в 2023 году.