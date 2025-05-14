«Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти

9 мая в Лодейном Поле Ленинградской области произошла трагедия, которая всколыхнула всю область и вызвала широкий общественный резонанс.

Трехлетняя девочка вместе с отцом зашла в местное кафе «Зира», чтобы перекусить. Они заказали картофель фри и уже спустя несколько часов после обеда у девочки начались сильные боли в животе, поднялась высокая температура, началась рвота и диарея.

Мать вызвала скорую, но сначала отказалась от госпитализации. Позже состояние ухудшилось настолько, что девочку все же доставили в больницу, где она была переведена в инфекционное отделение детской больницы. Несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался.

Что говорит следствие

По предварительным данным, девочка отравилась продуктами питания, которые были приготовлены и проданы в кафе «Зира». Отец девочки также почувствовал недомогание и был госпитализирован, но его состояние оказалось менее тяжелым.

В кафе следователи выявили серьезные нарушения санитарных норм. Кафе теперь закрыто, а управляющий заведением задержан.

Почему именно картофель фри?

Картофель фри — продукт, который готовится во фритюре, и качество масла играет ключевую роль. Если масло старое, повторно использованное или хранилось с нарушениями, в продукте могут образовываться токсичные вещества, вызывающие отравление. Также, возможно, что картофель неправильно хранили.

Врач Марият Мухина объяснила порталу «Городовой», что могло стать причиной смерти маленькой девочки.

«Как инфекционист могу четко сказать, что имело место не просто отравление, а инфекционно-токсический шок. Данное заболевание возникает и стремительно развивается из-за действия токсинов, выделяемых болезнетворными микроорганизмами. Организм ребенка чувствительный и не мог бороться с высокой концентрацией этих ядовитых веществ, которая возрастала очень быстро и достигла такого уровня, что внутренние органы и иммунная система уже не справилась», — считает эксперт.

Антибиотики не помогают

Доктор заметил, что сейчас все чаще наблюдаются такие случаи, когда послеударной дозы антибиотиков состояние инфекционного больного не улучшается, а резко ухудшается. Это связано с высвобождением продуктов разложения уничтожаемого микроорганизма.

«В данном случае очевидно тактика лечения и общее состояние ребенка не смогли противостоять этим патогенам, которые сейчас стали очень устойчивы к антибиотикотерапии. Они стали просто как спортсмены в спортзале противостоять терапии», — отмечает эксперт.

По ее мнению, антибиотикорезистентность требует изменения стандартов лечения.