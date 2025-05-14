Городовой / Общество / «Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти

14 мая 2025 22:43
Картофель фри
«Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти
Globallookpres / Andrey Titov / Business Online

Трагедия случилась после того, как ребенок поел фастфуд.

9 мая в Лодейном Поле Ленинградской области произошла трагедия, которая всколыхнула всю область и вызвала широкий общественный резонанс.

Трехлетняя девочка вместе с отцом зашла в местное кафе «Зира», чтобы перекусить. Они заказали картофель фри и уже спустя несколько часов после обеда у девочки начались сильные боли в животе, поднялась высокая температура, началась рвота и диарея.

Мать вызвала скорую, но сначала отказалась от госпитализации. Позже состояние ухудшилось настолько, что девочку все же доставили в больницу, где она была переведена в инфекционное отделение детской больницы. Несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался.

Что говорит следствие

По предварительным данным, девочка отравилась продуктами питания, которые были приготовлены и проданы в кафе «Зира». Отец девочки также почувствовал недомогание и был госпитализирован, но его состояние оказалось менее тяжелым.

В кафе следователи выявили серьезные нарушения санитарных норм. Кафе теперь закрыто, а управляющий заведением задержан.

Почему именно картофель фри?

Картофель фри — продукт, который готовится во фритюре, и качество масла играет ключевую роль. Если масло старое, повторно использованное или хранилось с нарушениями, в продукте могут образовываться токсичные вещества, вызывающие отравление. Также, возможно, что картофель неправильно хранили.

Врач Марият Мухина объяснила порталу «Городовой», что могло стать причиной смерти маленькой девочки.

«Как инфекционист могу четко сказать, что имело место не просто отравление, а инфекционно-токсический шок. Данное заболевание возникает и стремительно развивается из-за действия токсинов, выделяемых болезнетворными микроорганизмами. Организм ребенка чувствительный и не мог бороться с высокой концентрацией этих ядовитых веществ, которая возрастала очень быстро и достигла такого уровня, что внутренние органы и иммунная система уже не справилась», — считает эксперт.

Антибиотики не помогают

Доктор заметил, что сейчас все чаще наблюдаются такие случаи, когда послеударной дозы антибиотиков состояние инфекционного больного не улучшается, а резко ухудшается. Это связано с высвобождением продуктов разложения уничтожаемого микроорганизма.

«В данном случае очевидно тактика лечения и общее состояние ребенка не смогли противостоять этим патогенам, которые сейчас стали очень устойчивы к антибиотикотерапии. Они стали просто как спортсмены в спортзале противостоять терапии», — отмечает эксперт.

По ее мнению, антибиотикорезистентность требует изменения стандартов лечения.

Новости по теме
«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке «Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке 16 мая 2025 13:02
Адвокат Левин: домогавшийся девочки в питерском кафе мужчина может угодить за решетку Адвокат Левин: домогавшийся девочки в питерском кафе мужчина может угодить за решетку 18 июня 2024 10:03
Пять мальчиков и четыре девочки: какие имена давали детям 9 мая 1945 года в Ленинграде Пять мальчиков и четыре девочки: какие имена давали детям 9 мая 1945 года в Ленинграде 9 мая 2025 13:33
Пугал только снег: «девочка с маской Бетмена» вернулась в Петербург Пугал только снег: «девочка с маской Бетмена» вернулась в Петербург 5 мая 2025 17:03
Петербург раскололся на две части, и причина в Невском: что будет с летними верандами кафе? Петербург раскололся на две части, и причина в Невском: что будет с летними верандами кафе? 4 мая 2025 10:01
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 4
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».