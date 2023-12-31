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Новогодние салаты не скиснут в первый же день: пролежат дольше благодаря этой хитрости

Новогодние салаты не скиснут в первый же день: пролежат дольше благодаря этой хитрости
Как правильно хранить новогодние салаты

Легко сможете растянуть удовольствие.

Срок годности майонезных салатов до смешного мал — всего через 12 часов они приходят в негодность. Поэтому стоит заранее подумать об этом и не заправлять всю кастрюлю сразу. Просто нарезанные продукты пролежат дольше. Но если ошибка уже была допущена, выход тоже есть.

Очень важно перекрыть доступ кислороду, то есть создать ощущение вакуума. Необходимо закрыть салат плотной крышкой или замотать его пищевой пленкой. В таком виде он пролежит в холодильнике максимум два дня.

Некоторым приходится оставлять блюда на балконе, когда кончается место. И там условия хранения уже другие.

«При сильных морозах можно сделать самодельный термос: обмотать салат газетой и фольгой, а в конце опять пищевой пленкой, чтобы продукт дольше пролежал и не замерз», — посоветовал шеф-повар Антон Калер в беседе с радио Sputnik.

Источник фото: Изображение от timolina на Freepik

Общество Праздники Кулинария Советы
31 декабря 2023 08:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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