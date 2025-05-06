Боярышник для Ломоносова, туя для Пулково: петербуржцам рассказали, где искать новые мини-сады

Санкт-Петербург реализует масштабный проект по озеленению города. В этом году планируется создание нескольких временных садов, которые позже будут пересажены в других районах города.

Среди ключевых растений — мелколистная липа, сибирский кроваво-красный боярышник и туя сорта «Смарагд». Это не только обычное озеленение, но и инновационный подход, предполагающий использование временных садов в кашпо с последующей пересадкой растений в более постоянные места.

Липовый сад на Синем мосту: традиции и инновации

Как пишет «Фонтанка», традиционно большое внимание уделяется липовому саду на Синем мосту. В этом году планируется создание шести мини-садов за 70 миллионов рублей.

Однако, инновационный подход предполагает использование не только лип, но и других растений, таких как боярышник и туя. Все растения должны быть высажены до 27 мая, а осенью пересажены в дендрарий Института растениеводства в Пушкине. Это позволяет оптимизировать процесс озеленения и обеспечить быстрый рост растений.

Озеленение Невского проспекта и центральных площадей

Невский проспект и центральные площади города традиционно являются зонами интенсивного озеленения. В этом году на площади Восстания, у Аничкова дворца, на Большой Морской и Малой Садовой улицах, а также на канале Грибоедова будут высажены 81 липа мелколистная Greenspire. Это создаст более комфортную и зеленую атмосферу в центральной части города.

Растения будут высажены в кашпо с перспективой пересадки в открытый грунт осенью. Аналогичная система будет применена и на Думской улице, где планируется высадить 12 лип, летники и 140 кустов лапчатки «Абботсвуд».

Боярышник на Университетской и Лейтенанта Шмидта

На Университетской набережной и Лейтенанта Шмидта будет создан временный сад с использованием боярышника Arnoldi и боярышника сливолистного формы «Шар». Также ими планируется окружить памятник Ломоносову и высадить деревья вдоль воды. Это создаст более интересный и эстетичный вид набережных.

Этот проект показывает инновационный подход к озеленению городских пространств и использование разнообразных растений для создания уникального ландшафта.

Озеленение Московской площади и Московского проспекта

На Московской площади и Московском проспекте планируется создание контейнерных садов с использованием лип, кустарников, однолетних и многолетних растений. Кроме того, будут установлены скульптурные элементы и скамейки оригинального дизайна.

На Московском проспекте будут высажены боярышник «Paul Scarlet», лиственница европейская «Pendula», клен остролистный «Fassen Black», а также различные кустарники и цветы. В проекте озеленения Московской площади и Московского проспекта будет использовано современное оборудование и инновационные технологии.

Пересадка растений: создание постоянных зеленых зон

Все временные сады, созданные в рамках проекта, будут пересажены в постоянные места осенью. Это позволит сохранить растения и использовать их для озеленения других районов города.

Пересадка растений — сложный процесс, требующий определенных навыков и знаний. Он обеспечит долговечность зеленых зон и сохранение экологического баланса в городе.