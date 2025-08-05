Дискриминация или забота: почему россиянкам нельзя работать из дома в «эти дни»

В России обсуждается возможность разрешить женщинам работать из дома во время менструации.

Однако такая практика вряд ли станет массовой, так как во многих профессиях дистанционный формат невозможен. Реально ли это и не приведет ли к дискриминации?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.

«Реально технически, при критических днях сделать такой вот день… Не для всех профессий. Это касается только офисных сотрудников, например, IT-специалистов, маркетологов, которые могут перейти на удаленку», — отмечает Лоикова.