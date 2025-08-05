Дискриминация или забота: почему россиянкам нельзя работать из дома в «эти дни»

В России обсуждается возможность разрешить женщинам работать из дома во время менструации.
Однако такая практика вряд ли станет массовой, так как во многих профессиях дистанционный формат невозможен. Реально ли это и не приведет ли к дискриминации?
На эти вопросы порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.
Удаленка — только для офиса?
«Реально технически, при критических днях сделать такой вот день… Не для всех профессий. Это касается только офисных сотрудников, например, IT-специалистов, маркетологов, которые могут перейти на удаленку», — отмечает Лоикова.
Продавцы, медицинские сестры, врачи, воспитатели и работницы заводов физически не смогут работать дистанционно.
Риски дискриминации
Лоикова предупреждает о рисках дискриминации: работодатели могут избегать найма женщин в “неудаленных” профессиях, а коллеги-мужчины могут воспринимать это как несправедливость.
Вместо удаленки Лоикова предлагает альтернативные решения: дополнительные оплачиваемые выходные или гибкий график.
Также важно улучшить условия труда для всех женщин.
Индивидуальный подход
«Я считаю что здесь наверное все-таки индивидуально стоит подходить, потому что есть женщины для кого вот такие вот дни они проходят более-менее хорошо и комфортно», — говорит эксперт.
Универсальные решения
Лоикова считает, что важно принимать универсальные решения, которые поддержат разные группы женщин и объединят их.
«Иначе получится, что одни женщины у нас получают привилегии, другие нет. Это вызовет такое, знаете, неравенство, критику даже со стороны женщин», — заключила эксперт.