Дискриминация или забота: почему россиянкам нельзя работать из дома в «эти дни»
Дискриминация или забота: почему россиянкам нельзя работать из дома в «эти дни»

Опубликовано: 5 августа 2025 19:33
удаленка
Дискриминация или забота: почему россиянкам нельзя работать из дома в «эти дни»
globallookpress/Bulkin Sergey

Такое решение вызовет недовольство и у мужчин, и у женщин.

В России обсуждается возможность разрешить женщинам работать из дома во время менструации.

Однако такая практика вряд ли станет массовой, так как во многих профессиях дистанционный формат невозможен. Реально ли это и не приведет ли к дискриминации?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.

Удаленка — только для офиса?

«Реально технически, при критических днях сделать такой вот день… Не для всех профессий. Это касается только офисных сотрудников, например, IT-специалистов, маркетологов, которые могут перейти на удаленку», — отмечает Лоикова.

Продавцы, медицинские сестры, врачи, воспитатели и работницы заводов физически не смогут работать дистанционно.

Риски дискриминации

Лоикова предупреждает о рисках дискриминации: работодатели могут избегать найма женщин в “неудаленных” профессиях, а коллеги-мужчины могут воспринимать это как несправедливость.

Вместо удаленки Лоикова предлагает альтернативные решения: дополнительные оплачиваемые выходные или гибкий график.

Также важно улучшить условия труда для всех женщин.

Индивидуальный подход

«Я считаю что здесь наверное все-таки индивидуально стоит подходить, потому что есть женщины для кого вот такие вот дни они проходят более-менее хорошо и комфортно», — говорит эксперт.

Универсальные решения

Лоикова считает, что важно принимать универсальные решения, которые поддержат разные группы женщин и объединят их.

«Иначе получится, что одни женщины у нас получают привилегии, другие нет. Это вызовет такое, знаете, неравенство, критику даже со стороны женщин», — заключила эксперт.

Ксения Пронина Федор Никонов
