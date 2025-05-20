Советская мудрость или предрассудки: почему опытные покупатели избегают ранних арбузов и действительно ли их «обкалывают» нитратами

Как не прогадать с выбором и получить удовольствие, а не отравление?

В Петербурге начали появляться арбузы. Они по большей части иранские. Узбекские будут позже. Появление арбузов на прилавках Петербурга всегда вызывает ажиотаж, однако высокая цена и сомнительное качество становятся поводом для беспокойства у покупателей.

Заоблачные цены: плата за раннюю поставку

В чем иранские арбузы выигрывают, так это в сроках поставки. Именно появление на прилавках еще в апреле позволяет им продаваться по заоблачным для большинства россиян ценам — 120-150 рублей за кг.

Ранние поставки позволяют продавцам устанавливать высокие цены на арбузы, что делает их недоступными для многих покупателей.

Более того, в ряде магазинов покупателям предлагают не морочить никому голову и просто считать, что каждый арбуз весит 10 кг, независимо от того, 8 или 9, на самом деле. Так что выгода еще и тут. Недобросовестные продавцы используют разные способы обмана, чтобы получить дополнительную выгоду за счет покупателей.

Нестабильное качество: арбузная лотерея

Отзывы покупателей, которые уже попробовали арбуз за 1 200, очень сильно разнятся. От «Невероятно вкусный арбуз. Розово-красный, сладкий, не водянистый, просто сказка» до «Арбуз вялый и несладкий, хотя очень красный».

Чего в мире иранских арбузов точно не хватает — так это стабильности. Никогда не знаешь, какой тебе попадется. Качество иранских арбузов оставляет желать лучшего, и покупка превращается в настоящую лотерею.

Ожидание узбекских арбузов: надежда на снижение цен и улучшение качества

Цены на опте 80₽/85₽. На следующей неделе ожидаются первые сборы арбуза в Узбекистане и далее в южных регионах Казахстана. Как зайдет этот арбуз, цена упадет.

Нитраты и пестициды: главный аргумент против ранних арбузов

Как пишет «Фонтанка», есть и еще один аргумент против иранских арбузов — кроме цены и нестабильного качества. Еще с советских времен умудренные жизнью граждане точно знают — ранние арбузы есть нельзя, потому что они обколоты пестицидами и нитратами. Для чего? Ну чтобы быстрее росли, наверное.

На сайте иранского минсельхоза в последние дни развернулась настоящая интифада по поводу качества местных арбузов. Так, сперва министр, потом посол Ирана в России со всей ответственностью заявляли: наши арбузы — хорошие.

Однако, депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев сходил на рынок в родном городе и проверил инструментальным образом содержание нитратов в арбузе. У него получилось в пять раз больше нормы, о чем он и написал в своем блоге, призвав читателей не покупать опасное.

Вопреки ожиданиям, эксперт, генеральный директор ООО «Айбарус» Максим Донцов не стал сходу развенчивать миф о нитратах в иранских арбузах.

«Имеет место, но при прохождении границы все проверяется», — объяснил он.

Кроме того, перед продажей арбузы проходят проверку и в самих сетях — нарваться на отравление кого-то из покупателей и потерять уже собственную репутацию никто не хочет.

Вместе с тем расхожая идея о том, что арбузы именно «обкалывают» нитратами — это полная ерунда, так как это неэффективный способ увеличения их размера и ускорения созревания.